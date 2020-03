Rob Dieperink geeft kijkje achter de schermen bij de VAR

GROENLO – Afgelopen zondag was hij nog de VAR bij de topwedstrijd PSV – Feyenoord met diverse veelbesproken VAR momenten. Op dinsdag 3 maart was hij de hoofdspreker op de 1e arbitrage-avond georganiseerd door de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken (SWO) in samenwerking met s.v. Grol: Rob Dieperink uit Borculo.

Rob fluit wedstrijden in de Eredivisie, Keuken Kampioen divisie en de Toto bekercompetitie. Daarnaast is hij actief als VAR. De VAR is een hot topic in diverse voetbal discussies. SWO en Grol waren dan ook zeer verheugd dat Rob hier een kijkje achter de schermen wilde geven op de 1e arbitrageavond.

Deze avond is georganiseerd voor alle clubscheidsrechters en KNVB-scheidsrechters uit de regio en vond plaats bij s.v. Grol. De opkomst was zeer goed: 65 belangstellende waren aanwezig en zagen Rob een zeer interessante presentatie geven. Rob was zeer open en kon goed en boeiend vertellen over de VAR: hoe is het VAR team samengesteld, wie heeft welke rol, wat mag een VAR wel en wat mag een VAR niet, welke beelden heeft men beschikbaar, hoe verloopt de communicatie met de scheidsrechter, etc, etc. Alles werd ondersteund met ruwe beelden uit het VAR archief. Ook kon er vanuit de zaal van alles gevraagd worden wat een leuke interactieve avond opleverde.

De avond werd afgesloten met een ludieke voetbal en arbitrage kennis pubquiz. Twaalf teams streden om de SWO PubQuiz Trofee. Team s.v. Grol, team FC Eibergen en team Winterswijk eindigden gelijk op de 1e plaats met 22 punten. Na de barrage was het team Winterswijk dat de Trofee mocht ontvangen.

Hiermee kwam een einde aan een zeer geslaagde SWO activiteit. Dit verdient zeker een vervolg.

Rob Dieperink – Foto: Marcel Houwer Rob Dieperink – Foto: Marcel Houwer Rob Dieperink – Foto: Marcel Houwer