Rockcafé Taste kondigt nieuwe reeks Pubquizen aan voor 2024 en live Folk Rock optreden in december

GROENLO – Rockcafé Taste in Groenlo kondigt aan dat de populaire pubquizreeks in het nieuwe jaar worden voortgezet. Na een succesvolle reeks in het najaar, waarbij de winnende teams waardebonnen ontvingen die mede werden gesponsord door Jan’s Wijnen en Whiskey Specialiteiten, bereidt het café zich voor op de volgende serie die in januari 2024 van start gaat.

De pubquiz bij Taste is een terugkerend evenement geworden sinds de introductie in 2018, waar het begon met één quiz per maand op donderdag. Door toenemende populariteit zijn er nu elke donderdag quizavonden met 8 teams en is er zelfs een extra avond op woensdag toegevoegd. Met drie nieuwe teams en de overgang van twee andere teams naar de woensdag, is er ruimte gecreëerd voor nieuwe deelnemers: drie teams op de donderdagen en twee teams op de extra woensdag.

De quizavonden staan bekend om hun gezelligheid en competitieve sfeer, met diverse rondes, inclusief muziek-, algemene kennis-, en themavragen, evenals een populaire bierronde. Teams die zich inschrijven, doen mee aan drie avonden, met kans op een hoofdprijs voor het gehele team.

Voor inschrijvingen of meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen via info@rockcafetaste.nl of via WhatsApp

Daarnaast staat op 9 december een optreden van de folkrockband Maggie’s Flock gepland. Deze vijfkoppige band staat bekend om hun energieke live-sets en mengeling van traditionele Schots/Ierse folkinstrumenten met een krachtige rocksound. Na een succesvolle optreden op het Oerol Festival, belooft Maggie’s Flock een avond vol dans en Ierse feestvreugde.

Het optreden begint om 22:00 uur en kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Rockcafé Taste.

Dit bericht wordt vanaf zondag 10 december 2023 aangemerkt met Archief'.