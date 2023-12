Roomse Herrie LIVE 2023: Een muzikale reünie vol nostalgie en nieuw talent

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

Vrijdag 22 December 🕡 Start: tussen 18.30 uur en 20.00 uur

tussen 18.30 uur en 20.00 uur 📍 Vertrek: Markt, Groenlo

GROENLO – De derde editie van Roomse Herrie, een populaire popreünie in Oost Gelre, belooft op zondag 3 maart in CityLido een spektakel te worden. Dit evenement, dat oude vertrouwde klanken combineert met nieuwe geluiden, heeft in het verleden al twee keer de verwachtingen overtroffen, met uitverkochte edities in 2008 en 2013.

Een Diversiteit aan Bands en Muziekgenres

Georganiseerd door de Stichting Burenplicht, biedt Roomse Herrie LIVE dit jaar een indrukwekkend programma met maar liefst 21 bands. Deze bands zullen optreden op drie verschillende podia, verspreid over drie zalen, van 13:30 tot 21:30 uur. Het programma omvat een mix van bands die speciaal voor dit evenement weer bij elkaar komen, naast jongere bands die recentelijk hun muziek hebben gepresenteerd.

Van Lokale Helden tot Wereldberoemde Jazzpianist

De line-up bestaat uit een rijke variatie aan muzikale acts, van lokale helden tot de wereldberoemd in Groenlo opgegroeide jazzpianist Peter Beets. Bands zoals Puddingh, De Gracht, Billy Connected, en The Liquer Store zullen naast nieuw talent zoals Stainless en Men of Culture optreden.

Speciale Ontbijtshow ‘An toafel’

Voorafgaand aan de popreünie is er een unieke ontbijtshow met de titel ‘An toafel’. Deze show, gepresenteerd door Willem te Molder en een bekende sidekick, start om 10:00 uur met een gezamenlijk ontbijt en wordt gevolgd door een programma vol interessante gesprekken en optredens.

Kaartverkoop en Logistiek

Tickets voor de Popreünie Roomse Herrie LIVE en de grote ontbijtshow zijn apart verkrijgbaar via de speciaal opgezette website roomseherrielive.nl. Let op: kaarten voor de ontbijtshow zijn beperkt, gezien het om zitplaatsen gaat. Bovendien fungeren de kaarten voor Roomse Herrie LIVE ook als vervoersbewijzen voor gratis busvervoer naar en van City Lido Groenlo.

Met deze derde editie van Roomse Herrie LIVE hoopt Stichting Burenplicht wederom een onvergetelijke ervaring te bieden, waarin nostalgische herinneringen worden opgehaald en nieuwe worden gecreëerd.

ROOMSE HERRIE LIVE

Zaal open 13.00 uur

Elk ticket voor de popreünie is inclusief gratis Busvervoer vanuit Lichtenvoorde en kerkdorpen naar City Lido heen en terug!

Bron(nen) & Afbeelding(en)

📰 Ontvang het laatste nieuws uit de Achterhoek direct via WhatsApp. 📲 Je kunt nu het laatste nieuws uit de Achterhoek direct via WhatsApp ontvangen. Het is super eenvoudig om te starten: 1️⃣ Klik op de link: Aanmeldlink WhatsApp

2️⃣ Tik rechtsboven op ‘Volgen’ om je aan te melden. Zo mis je nooit meer een update! 🌟