GROENLO – Op zondag 3 maart werd voor de tweede keer muziekgeschiedenis geschreven in een uitverkochte Roomse Herrie LIVE bij City Lido in Groenlo. Het evenement, na elf jaar terug van weggeweest, bracht niet alleen muzikale herinneringen maar ook een gezellige reünie tussen oude bekenden. Met optredens van 21 bands, variërend van jazz, blues tot rock, bracht de dag een nostalgische sfeer.

In de ochtend werd het publiek getrakteerd op de ontbijtshow ‘An Toafel’, met gesprekken over de rol van muziek in de Achterhoek. Hier werd zelfs een ambitieus filmproject aangekondigd door Joost Carlier, die hoopt twee miljoen euro op te halen voor een film over de familie (Jan) Kolkman. Burgemeester Bronsvoort opende het festijn door samen met Willem een champagnefles te ontkurken. Aan tafel zaten: Joost Carlier, Jan Kolkman, Peter Groot Kormelink en Peter Beets. Presentatoren: Willem te Molder en Thomas Spekschoor

Gedurende de dag genoten bezoekers van diverse muziekstijlen, waarbij zowel ouderen als jongeren aan hun trekken kwamen. Bands als The Watchtower en De Gracht kregen het publiek in beweging, terwijl Billy Connected met psychedelische klanken verraste. Het hoogtepunt was de afsluiter Premium, die City Lido deed trillen op zijn grondvesten met een spetterende uitvoering van Bohemian Rhapsody.

De organisatie kijkt tevreden terug op het evenement, met blije gezichten en positieve reacties van zowel bezoekers als muzikanten. De unieke locatie en het gezellige samenzijn maakten Roomse Herrie LIVE tot een groot succes, waar zowel jong talent als gevestigde namen schitterden.

