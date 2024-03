WHC DS2-HV Grol DS1

GROENLO – Op zaterdagavond vertrokken de dames van handbalvereniging Grol al vroeg naar Hengevelde om tegen WHC aan te treden. De vorige keer kostte een slechte fase aan het begin van de tweede helft de dames uit Groenlo de kop, dus ze waren erop gebrand om dit niet nogmaals te laten gebeuren. Helaas ging de thuisploeg ditmaal voortvarend van start en keek HV Grol binnen de kortste keren tegen een achterstand aan. De dames uit Hengevelde namen een voorsprong van 4-1 en dit kwam de ploeg uit Groenlo in de eerste helft niet meer te boven. Er heerste paniek in de aanval met veelvuldig balverlies en er was moeite om de dekking goed af te stemmen op de snelle ploeg van Hengevelde. Helaas werd door te vroeg fluiten een aantal doelpunten niet toegekend, waardoor HV Grol met een stand van 10-6 de rust in ging.

Na de rust ging de wedstrijd meer gelijk op en werd de achterstand ook meerdere keren verkleind tot 2 doelpunten, maar echt de leiding overnemen lukt helaas niet. Fouten werden onmiddellijk afgestraft met snelle break-outs, al wisten beide keepers van HV Grol ook penalty’s en breaks te stoppen. Aan het eind kwamen de dames uit Groenlo nog sterk terug in de wedstrijd en werden ze helaas een aantal keren met harde hand afgestopt. Dit resulteerde wel in penalty’s, maar de thuisploeg mocht de wedstrijd voltallig voortzetten. Ze waren niet in staat om de aansluiting te vinden in de korte tijd die nog te spelen was en de eindstand werd dan ook bepaald op 21-18 voor WHC. Goed teruggekomen in de tweede helft, al overheerste nadien toch wel de teleurstelling over het matige spel. Hopelijk kunnen de dames in de wedstrijd tegen Stormvogels de draad weer oppakken van het goede spel van de vorige wedstrijden.