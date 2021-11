Ruime zege Grol op Achilles 12

Deel dit bericht













GROENLO – Op zondag 7 november speelde Grol thuis tegen de nummer twee Achilles ’12 uit Hengelo. Na een gelijkopgaande eerste helft was Grol heer en meester in de tweede helft. Bij rust was het 1 – 1. Een fout achterin leidde de 0 – 1 in en op slag van rust kopte Luc Berentsen de gelijkmaker binnen. In de tweede helft wist Luc er maar liefst nog drie bij te maken. Siebe Lantink, één van de uitblinkers deze middag, scoorde ook een doelpunt. Een prachtige en dik verdiende overwinning, waarmee Grol in de race blijft voor een mooie klassering in het linkerrijtje. Over twee weken staat de thuiswedstrijd tegen de nieuwe nummer twee GVV Eilermark uit Glanerbrug op het programma.

Grol en Achilles begonnen beide gedreven aan de wedstrijd, maar het ontbrak aan de juiste nauwkeurigheid, waardoor de bal vaak van kant wisselde. Langzaamaan werd Grol sterker en kreeg wat kleine kansen: een vrije trap van Rico Lammerdink belandde op de keeper, een schot van Siebe Lantink ging net naast en een schot van Luc Berentsen, die vrij gespeeld werd in de 16-meter, kwam tegen de handen van de keeper. Grol verlegde het spel goed, onder andere door lange cross passes van Max de Vries van achteruit. De voorsprong leek een kwestie van tijd. De Grol spelers maakten stuk voor stuk een goede indruk: Mart Willemsen was kopsterk achterin, Tiem Rots was veelvuldig aan de bal op het middenveld om het spel te verdelen, Luc Berentsen had er zin in en maakte veel meters voorin, Tycho Riteco had menige actie aan de buitenkant en vooral Siebe Lantink lijkt met de week sterker te worden.

Na een half uur kreeg Grol weer een serie kansen: een schot van Rico ging naast en een corner werd bij de eerste paal naast gekopt. Het was dan ook geheel tegen de verhouding in dat Achilles op voorsprong kwam. Een foute terugspeelbal van Mike Kempers werd afgestraft door Nick Harberink: 0 – 1. Gelukkig herstelde Mike zich snel hiervan, want hij speelde verder een goede wedstrijd en gelukkig voor Grol kopte Luc Berentsen vlak voor rust een voorzet van Tiem Rots in de kruising. De keeper van Achilles, die niet zijn beste dag had, dacht dat de bal naast ging, maar zag de bal dus in het doel verdwijnen.

Na rust nam Grol gelijk weer het initiatief en dit werd na een kwartier beloond: Rico pakte de bal af van een opbouwend Achilles, schoof af op Luc Berentsen, die vervolgens aflegde op Siebe Lantink, die strak binnenschoot: 2 – 1. Een mooie combinatie, dat een hele sterke fase van Grol inleidde. Grol was heer en meester en in tien minuten tijd liep Grol weg naar 5 – 1, met driemaal Luc Berentsen: de eerste door een perfecte lage voorzet van Siebe Lantink binnen te tikken, de tweede door na een hoge voorzet van Tycho Riteco bij de tweede paal binnen te koppen en de derde door na een hoge bal ingebracht door Tiem Rots in één keer uit de lucht te nemen. Daarna schoot Titus Hoffman nog over en schoot Mike Kempers voorlangs. Luc leek ook nog de 6 – 1 te scoren, maar deze werd verrassend voor buitenspel afgevlagd en gefloten. Eindstand derhalve 5 – 1, een mooie ruime overwinning.

Luc Berentsen was met zijn vier goals “Man of the Match“, alhoewel Siebe Lantink hier ook aanspraak op zou kunnen maken, gezien zijn zeer goede en opvallende spel. Vlak voor tijd viel Mark te Winkel nog in, die na een jaar blessure eindelijk weer eens een wedstrijd kon voetballen. Mooie ontwikkelingen voor het team van coach William Krabbenborg, dat met vertrouwen over twee weken de nieuwe nummer twee GVV Eilermark ontvangt.

Komende zondag staat eerst de bekerwedstrijd tegen 4e klasser La Première uit Almelo op het programma. Aanvang 14.30 uur. De wedstrijd wordt gespeeld op Sportpark Den Elshof.

Wedstrijdinformatie

Grol – Achilles ’12 5 – 1

39e min. 0 – 1 Nick Harberink

44e min. 1 – 1 Luc Berentsen

57e min. 2 – 1 Siebe Lantink

62e min. 3 – 1 Luc Berentsen

64e min. 4 – 1 Luc Berentsen

67e min. 5 – 1 Luc Berentsen

Scheidsrechter: Teun van der Velden

Geel: Tiem Rots van Grol en 1x Achilles ’12

Opstelling Grol: Nick Oude Luttikhuis, Mike Kempers, Mart Willemsen, Max de Vries, Eduardo de Sousa Cavalcante, Rico Lammerdink, Siebe Lantink (81. Mark te Winkel), Titus Hoffman, Tiem Rots (86. Mick Wissink), Tycho Riteco (71. Wouter Rexwinkel) en Luc Berentsen (86. Mart Zieverink).

Team van de week: JO9-4 met pupillen van de week: Jesse de Greef en Daantje Hofstede.

Uitslagen 2J

Grol – Achilles ’12 5 – 1

GVV Eilermark – SDC ’12 5 – 2

Bon Boys – FC Suryoye 2 – 1

NEO – Vogido 4 – 0

Wijhe ’92 – BWO 2 – 6

ATC ’65 – Schalkhaar 1 – 3

Barbaros – Lemelerveld 1 – 3

Stand 2J

NEO 7 – 17 GVV Eilermark 7 – 16 Schalkhaar 7 – 15 Bon Boys 7 – 15 Achilles ’12 7 – 13 Grol 7 – 12 SDC ’12 7 – 11 Lemelerveld 7 – 10 BWO 7 – 9 ATC ’65 7 – 7 FC Suryoye 7 – 7 Wijhe ’92 7 – 6 Barbaros 7 – 2 Vogido 7 – 1