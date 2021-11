Borhave DS2 – HV Grol DS1

Deel dit bericht













De handbalsters van DS1 van HV Grol speelden dit keer op zondag en wel in Borne tegen Borhave 2. In de eerste helft ging het in het begin gelijk op, daarna had Borhave een goede fase en speelde zich naar een voorsprong van 11-6. De dames van HV Grol herstelden zich tot aan de rust en door mooi spel kwamen ze steeds dichterbij en zelfs gelijk tot 14-14, wat tevens de ruststand werd.

In de tweede helft wist Borhave steeds een voorsprong te nemen. Tot de stand van 20-17 was er nog van alles mogelijk. Hierna maakten enkele ervaren speelsters van Borhave het verschil en hier hadden de dames van HV Grol geen antwoord op. Uiteindelijk werd het een geflatteerde 30-23 nederlaag.

Na een weekend rust, spelen de dames van het eerste team van HV Grol op zondag 21 november om 14 uur in Deurningen, tegen DSVD DS3.