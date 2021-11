Ruurlo 2 – Grol 3 (0-0) 0-2

Deel dit bericht













Grol 3 wint in Ruurlo en staat 3 punten los op de koppositie door puntverlies van de directe concurrenten! We verzamelen ons op tijd op het sportpark Den Elshof om na een scherpe wedstrijdbespreking van trainer Patrick af te reizen naar Ruurlo.

Onder mooie herfstomstandigheden wordt er afgetrapt voor de wedstrijd. Grol begint de wedstrijd sterk en domineert de eerste fase van de eerste helft. In deze fase krijgt Grol een aantal hele goede mogelijkheden maar missen helaas de scherpte voor het doel daar er eigenlijk toch 1 of 2 kansen hadden moeten worden benut. Één van deze kansen is voor Thieme die zich vrij weet te spelen in de 4de minuut voor de keeper maar ziet zijn geplaatste schot ternauwernood gekeerd worden met de voet van de sterk keepende doelman van Ruurlo in deze wedstrijd.

Na deze sterke openingsfase zakt het speeltempo van de Grol wat weg waardoor Ruurlo gemakkelijker de verdediging overeind weet te houden. Na een aantal coaching momenten vanaf de zijlijn wordt het speltempo aan het eind van de eerste helft opgevoerd wat resulteert in een aantal goede mogelijkheden. Zo is het wederom de doelman van Ruurlo die een goed schot van Sven op aangeven van Wout in de 40ste minuut weet te pareren.

Met de bekende brilstand wordt er gerust. De tweede helft houd Grol het initiatief. Het is uiteindelijk Twan die in de 51ste minuut een bal uit de kluts zeer bekeken weet binnen te schieten in de lange hoek en de verdedigers als ook de doelman van Ruurlo verbaasd doen kijken, 0-1. Dit mede omdat men er klaarblijkelijk van uit gaat dat deze bal eenvoudig over de achterlijn zou rollen. Ruurlo komt er niet uit. Het initiatief blijft bij Grol. Het is Pepijn die op aangeven van Mika de wedstrijd in de 60ste minuut in het slot gooit, 0-2! Het is Ruurlo die pas in de 84ste minuut een schot op de doelman van Grol lost. Deze bal is een eenvoudige prooi voor Jan. In de slotminuten valt Giel nog in en had zijn wissel kunnen verzilveren met een doelpunt echter de juiste scherpte ontbreekt.

Grol boekt een degelijke overwinning en door puntverlies van de directe concurrenten staat zij 3 punten los aan kop van deze competitie. Aankomend weekend een vrije zondag om het over twee weken thuis op te nemen tegen RKZVC 3, aanvang 11:45 uur.

