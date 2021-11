Maak slim gebruik van linkbuilding en verhoog je geloofwaardigheid

Deel dit bericht













Linkbuilding heeft veel voordelen. Het klinkt misschien als iets ingewikkelds, maar het zal zijn vruchten afwerpen als je het goed doet. Natuurlijk kun je er altijd voor kiezen om linkbuilden uit te besteden. De professionals van Webton vertellen je er graag meer over.

Hoe werkt linkbuilding op je geloofwaardigheid?

Om die vraag te beantwoorden, gaan we eerst kijken naar wat geloofwaardigheid (credibility) van jouw website inhoudt. Google wil dat haar gebruikers kwalitatieve websites te zien krijgen. Kwaliteit en geloofwaardigheid gaan in dit geval goed samen, omdat een kwalitatief goede website vaak jouw geloofwaardigheid verbetert. Als een website geen goede kwaliteit heeft, is de kans dat je hoog eindigt in de zoekresultaten, vrijwel nihil. Hoe meer geloofwaardigheid, hoe hoger jouw positie in Google. En hoe hoger in Google, hoe meer bezoekers.

Kwaliteit: let op 404 & kapotte links. Omdat de kwaliteit voor Google zo belangrijk is, wordt er extra goed gelet op hoe jouw site functioneert. Zorg er dus voor dat:

Afbeeldingen goed laden

Alle links ook daadwerkelijk werken (geen “broken links”)

Je site snel laadt

Ook de inhoud van je content moet kwalitatief in orde zijn. Spelfouten zijn een doorn in het digitale oog van Google. Laat je tekst dus altijd controleren door een ervaren copywriter of content marketeer. Het creëren van nieuwe content is een tijdrovende klus. Een SEO specialist of tekstschrijver kan dit voor je doen, dit neemt jou veel werk uit handen en op die manier hou je tijd over om je te focussen op jouw eigen business. Tip: Als je originele content hebt, kun je deze aanbieden aan een webmaster – de voorwaarde is dat er dan wel een link naar jouw website in moet worden verwerkt. Zo zorg je voor links die écht waarde bieden en relevant zijn.

Dan nu de links. Wat is een van de grootste voordelen van linkbuilding?

Het grootste voordeel van een juiste linkbuilding strategie is dat jouw website hoger gaat scoren in zoekmachines (zoals Google). Als je een website hebt met veel backlinks, beoordeelt een zoekmachine dat als interessant en zal die website dus ook hoger in de ranking zetten. Wat zijn backlinks precies? Dit zijn links vanuit andere websites die doorverwijzen naar jouw website. Hier ziet ook weer een verschil tussen kwalitatief goede en minder goede backlinks. Als je bijvoorbeeld klakkeloos een grote hoeveelheid backlinks laat plaatsen naar jouw website, zal Google of een andere zoekmachine dit niet goedkeuren. Het gaat immers nog steeds om kwaliteit. Een zoekmachine is relatief intelligent en kan zelf beoordelen of jouw backlinks waardevol zijn of niet. Als je dus de juiste links plaatst, naar en van websites die geloofwaardig zijn en van hoge kwaliteit, zal je op den duur automatisch hoger eindigen in de zoekmachines. Daar staat tegenover dat wanneer je (te) veel links plaats op websites met een lage kwaliteit, je dus ook automatisch lager zult eindigen in Google.

Credibility is key als het gaat om de voordelen van linkbuilding

Linkbuilding is ontzettend waardevol als je het goed aanpakt. Het is een strategie die je kunt gebruiken om jouw website zichtbaarder te maken voor bezoekers. Zeg nou zelf, hoe vaak klik jij door naar de volgende pagina’s op Google als je op de eerste pagina niet kunt vinden wat je zoekt? Een gebruiker wil dat de informatie die hij zoekt, meteen zichtbaar is. En door middel van een sterke, natuurlijke linkbuilding strategie kun jij degene zijn die de beste informatie verstrekt. Webton helpt je graag. Onze specialisten zijn een kei in linkbuilding en voorzien je graag van het beste advies! Neem vrijblijvend contact op of kijk op onze website voor meer informatie.

