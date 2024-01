Samen ‘thuus kommen’ voor Nathals Bier en het Brouwersnös in Groenlo

GROENLO – Het in Oost-Nederland gevestigde vrije biermerk Nathals heeft een significante stap gezet door een mede-eigenaarschap aan te gaan met de Brouwersnös brouwerij in Groenlo. Deze recente ontwikkeling belichaamt de groeiende populariteit van Nathals Bier als een frisse doordrinker in de regio.

Nathals Bier, bekend om zijn lichte, karaktervolle bier, wordt steeds vaker geserveerd op evenementen en is verkrijgbaar in diverse winkels en horecagelegenheden in Oost-Nederland. Deze groeiende aanwezigheid is grotendeels te danken aan de samenwerking met Brouwersnös, een jonge en hypermoderne brouwerij in Groenlo. Gelegen aan de pittoreske gracht van de stad, die bekend staat als het bierhart van Oost-Nederland, valt Brouwersnös op door zijn traditionele brouwmethoden met open vergistingskuipen.

Rob Porskamp van Brouwersnös uitte zijn enthousiasme over de samenwerking: “Dit partnerschap stelt ons in staat om zowel Brouwersnös als Nathals bier samen op de kaart te zetten. We kijken ernaar uit om bezoekers te verwelkomen zodat ze zelf kunnen zien, ruiken en ervaren waar Nathals bier wordt gebrouwen.” Tijn Spekkink van Nathals voegt hieraan toe: “Onze ambitie reikt verder dan Oost-Nederland. We dromen ervan om ons bier met hart en ziel te leveren aan een breder publiek.”

Deze nieuwe samenwerking markeert een spannende fase voor Nathals, waarbij het mede-eigenaarschap van Brouwersnös de deur opent naar nieuwe mogelijkheden en het verder uitbouwen van een gezamenlijke visie. Nathals uit zijn trots over de verkregen aandelen en ziet dit als een startschot voor vele positieve uitdagingen in de toekomst.

Bron(nen) & Afbeelding(en)