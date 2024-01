Voorstelling ‘Precies Goed!’ in Bibliotheken Berkelland

BERKELLAND – Op zaterdagochtend 27 januari (Ruurlo) en woensdagochtend 31 januari (Neede) aanstaande speelt PEERtoftheater, ter gelegenheid van de Nationale Voorleesdagen, in twee Berkellandse bibliotheken de voorstelling ‘Precies Goed!’, naar het Prentenboek van het Jaar ‘Help! Een verrassing!’. De voorstelling begint in beide vestigingen om 10.30 uur en is gratis toegankelijk voor ouders met peuters. Aanmelden is wel noodzakelijk: www.oostachterhoek.nl/peertof of in één van de bibliotheken. Per kind mag er één ouder mee.

Voorstelling ‘Precies Goed!’ ‘Precies Goed!’ is een interactieve en muzikale voorstelling voor peuters en jonge kleuters in het teken van de Nationale Voorleesdagen. Aan de hand van het Prentenboek van het Jaar ‘Help! Een verrassing!’ maakt PEERtof er weer een prachtig feestje van voor jong en oud. Kinderen kunnen lekker schreeuwen, rennen, springen of liever lezen, slapen, zachtjes zingen.

Wat de één of de ander ook doet, deze dag is ‘Precies Goed!’

Nationale Voorleesdagen en cadeautje De Nationale Voorleesdagen vinden elk jaar plaats in de laatste week van januari, soms uitlopend tot in de eerste week van februari. Doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De doelgroep zijn ouders van kinderen tussen een half en 6 jaar. De campagne benadrukt de voordelen van het (voor)lezen, waaronder het positieve effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip, een beter begrip van de wereld om je heen en het aanhalen van de band tussen (groot)ouder en kind. Peuters die tijdens de Nationale Voorleesdagen lid worden van de Bibliotheek ontvangen een toepasselijk cadeautje.

