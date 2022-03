Schanskorven vlechten in Wilgenbosje

GROENLO – In het ‘Wilgenbosje’, dat naast het hertenkamp aan de Halve Maanweg ligt, zijn zaterdag 5 maart de wilgen gesnoeid. Dit gebeurde door een twintigtal vrijwilligers van de ‘Slag om Grolle‘ en de ‘Compagnie Grolle‘.

Het wilgenbosje werd in december 2014 geplant en van de wilgentakken worden onder andere manden gevlochten voor de ‘Slag om Grolle’. Deze manden komen te staan op het bastion dat op het nabije gelegen schootsveld staat. De eerste manden zijn in 2015 gevlochten en staan nu nog op het bastion. Deze zijn aan vervanging toe.

De lange uitlopers van wilgen zijn uitstekend geschikt voor vlechtwerk en alleen in het voorjaar te vinden. De takken van de wilgenboom zijn bijzonder goed te buigen en werden in de 17e eeuw gebruikt door de soldaten voor het vlechten van manden of korven. Er moet dan niet gedacht worden aan manden waar fruit of groenten in werden vervoerd, maar manden van ongeveer 1,20 meter hoog die een diameter hebben van 80 centimeter. Vroeger werden deze manden gevuld met zand of zandzakken en naast de kanonnen gezet zodat de soldaten, voor hun eigen veiligheid, zich erachter konden verschuilen.

Zaterdag hebben de vrijwilligers vijf korven gevlochten.

Van 21 t/m 23 oktober 2022 komen opnieuw honderden huurlingen uit binnen- en buitenland naar de oude veste, voor het naspelen van de ‘Slag om Grolle’.

