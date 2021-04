Sloop voormalig gebouw Pepijn

Deel dit bericht













GROENLO – Aan de Markt 8 in Groenlo wordt een begin gemaakt met de sloop van voormalig * ‘Steakhouse Pizzeria Pepijn’ én het achterliggende woonhuis aan de Nieuwestraat.

Het pand, dat in het centrum ven het vestingstadje staat, kent een lange horeca traditie. Ooit zat hier * lunchroom Frans Nijhof, later heeft zich daar de Pyramide in gevestigd en 25 jaar lang * Pepijn.

Het pand wordt gesloopt voor nieuwbouw. Het nieuwe gebouw zal beter aansluiten bij het naast gelegen pand Frederik Hendrik. Op de benedenverdieping, en een deel van de eerste verdieping, komt horeca. Tevens zullen er vier appartementen komen.

Scherpinbeeld In dit bericht zijn linken geplaatst naar foto's die te zien zijn op de website https://www.scherpinbeeld.nl

Lees ook ....