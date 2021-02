Deel dit bericht

GROENLO – Na bijna acht weken dicht te zijn geweest vanwege corona, zijn veel basisscholen vandaag weer opengegaan. Maar er zijn ook scholen in de regio die dicht blijven vanwege het winterweer. Hoe dan ook, de kinderen in Groenlo vermaken zich wel. Dit doen ze op een manier zoals dat vroeger ook gebeurde al glijdend met een slee of schotel van de Kanonswal. Ook de wal bij de muziekkoepel is bij de jeugd zeer in trek.