Grol en Grolsch verlengen samenwerking met wederom 5 jaar

GROENLO – De Grol en Grolsch kennen al een hele lange samenwerking, getuige onder andere het “nostalgische“ scorebord op het Hoofdveld. Grolsch, in dit verband is dat Grolsch Bierbrouwerij Nederland samen met De Klok Drankenhandel Groenlo, sponsort Grol zowel financieel als materieel. Tesamen met andere sponsoren maken zij het Grol mogelijk om de 1400 leden het product voetbal aan te bieden op een kwalitief hoog niveau en op een fantastisch sportpark.

Ondanks dat de Grolsch in 2004 met de productielocatie is verhuisd naar Boekelo, is de band tussen beide partijen niet verzwakt. Integendeel, misschien wel hechter: minimaal twee maal per jaar komt men bij elkaar om elkaar bij te praten over de laatste ontwikkelinge en te kijken hoe men elkaar kan versterken. Afgelopen maand is het huidige sponsorcontract met 5 jaar verlengd. De Grol is daar zeer blij mee. Grolsch Bierbrouwerij Nederland en De Klok Drankenhandel Groenlo spreken hiermee vertrouwen uit in de voetbalclub, ook in deze lastige tijden met beperkende Corona maatregelen.

Namens Grolsch Bierbrouwerij en De Klok Drankenhandel was Alex Evenhuis aanwezig bij de ondertekening van het contract. Voorzitter Hans Scheinck vertegenwoordigde de Grol. Op dezelfde avond werd ook het sponsorcontract tussen Grolsch en Stichting Internationaal Marveldtoernooi met 5 jaar verlengd. Ook daar bestaat de sponsoring uit een financieel en een materieel deel.