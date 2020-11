‘Snoeteroete’ van carnavals vereniging De Knunnekes

GROENLO – “Het is stil in de stad”, vertellen Maarten Kooiker (President) en Miquel Porskamp (Vorst) van carnavals vereniging De Knunnekes in een filmpje op Facebook . Toch is het niet helemaal stil wat betreft het carnaval in de stad.

Zo speelde vanmorgen op de Elfde van de Elfde het carillon de carnavalsschlager ‘Veugeltjes van de Halve Moane’. En zijn er in de Beltrumsestraat in het pand van Gunnewijk, waar voorheen Ans Brocante was gevestigd, drie carnavals etalages ingericht, de zogenaamde “Snoeteroete”. De eerste editie beslaat het begin van een klassieke Knunnekes campagne, bestaande uit de opening op de elfde van de elfde met het Tröntjesfestival en het Prinsenbal.

In de etalages zijn foto’s, een film van een onthulling en een prijsvraag te zien. Ook er kan een “Bak van de Week” door Joost en Martijn, via een QR-code worden beluisterd. En er kan een stem worden uitgebracht op wie de scepter zal moeten zwaaien in 2022.

Op elke elfde van de maand wordt de etalage vervangen met nieuw materiaal.