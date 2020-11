College Oost Gelre wil zich niet meer verder inspannen voor terugkeer fonteinen Grolse gracht.

Binnengekomen bericht, buiten verantwoording redactie

Afgelopen week diende OLW (Onafhankelijke Lijst Wallerbos) tijdens de raadsvergadering vergeefs een voorstel in waarbij de gemeente werd opgeroepen om zich actief in te zetten voor de terugkeer van de fonteinen in de Grolse Gracht. Want wethouder Bart Porskamp antwoorde dat hij geen extra inspanning zal gaan doen om de fonteinen terug te plaatsen. Porskamp vindt dat een initiatief voor de terugkeer van de fonteinen uitsluitend vanuit de bevolking zelf moet komen.

Paul Wallerbos hekelde namens OLW de gemeentelijke beslissing (van bijna 10 jaar geleden) om zonder goede redenen zomaar de fonteinen uit de Grolse Gracht te verwijderen. Wallerbos: “Die fonteinen, geliefd bij vele Grollenaren en toeristen, waren destijds een geschenk van o.a. de Rabobank, de GHV en aanwonenden van de gracht. Maar vervolgens werden de fonteinen door de gemeente opeens uit de gracht verwijderd omdat ze zogenaamd niet in het Vestingstadbeleid zouden passen. Dit hebben vele inwoners van Groenlo destijds als een onbegrijpelijk kromme beslissing ervaren, en daarom zou de gemeente zich nu moeten inspannen om de fonteinen weer terug te plaatsen. De fonteinen zullen daarnaast ook de toch al beroerde waterkwaliteit van de gracht ten goede komen”.

Wethouder Porskamp beargumenteerde zijn “nee” tegen het fonteinenplan o.a. met het argument dat hij met de GHV had gepraat en dat die hengelsportvereniging het vele onderhoudswerk niet meer kan en wil uitvoeren.

OLW reageerde daarop geïrriteerd door te stellen dat de wethouder zich eens wat actiever naar buiten moet opstellen. “Waarom kunt u niet, net als bij de vandalismeproblemen met de Muziekkoepel aan de Maliebaan, tijdelijk een ambtenaar inzetten die polst of er dan bij het Groenlose bedrijfsleven, verenigingen, omwonenden en burgers wel belangstelling is om in natura of geldelijk bij te dragen aan de terugkeer van de fonteinen“, aldus OLW.

Opvallend was dat OLW vervolgens ook geen politieke steun kreeg van de overige politieke partijen. Zelfs de VVD, die een jaar geleden bij monde van Kees Porskamp nog tijdens een raadsvergadering bij hun eigen VVD- wethouder Bart Porskamp aandrong op een spoedige terugkeer van de fonteinen, stemde nu tegen het fonteinenplan.

Fractievoorzitter Wallerbos van OLW reageerde daarom verbaasd: “In deze donkere coronatijd had deze motie een mooi lichtpuntje voor de inwoners van Groenlo kunnen zijn. Ook de aanschafkosten van een aantal fonteinen vallen relatief mee, en het is goed voor het toerisme, maar OLW staat er nu schijnbaar opeens alleen voor……En dat is spijtig voor Groenlo”, aldus OLW.