Sponsoravond Grol wordt live stream

Deel dit bericht













GROENLO – De jaarlijkse sponsoravond van de Sportvereniging Grol vindt altijd plaats op de donderdag vóór het Marveld Toernooi. Dit jaar is dat donderdag 3 juni. Of het Marveld Toernooi nu wel of niet door gaat, de sponsoravond gaat wel door.

Dit jaar wordt het een digitale bijeenkomst met een zeer afwisselend programma. In plaats van een bomvolle zaal nu op een zelf te kiezen plek achter de PC, laptop, smartphone of tablet. Op deze avond zijn er tafelgasten uit Groenlo en van daarbuiten. De live stream begint om 20.00 uur. Het programma wordt uitgezonden vanuit studio De Mattelier. De ‘link’ komt op de website van s.v. Grol

Lees ook ....