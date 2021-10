Steven Groot Severt kampioen Grachtcompetitie

Deel dit bericht













GROENLO – De bekende Grolse sportvisser Steven Groot Severt is dit jaar de kampioen geworden voor de Grachtcompetitie. Na de kampioenschappen in 2016 en 2019 was dit dus al de derde keer. Een knappe prestatie. Afgelopen zondag 17 oktober vond de laatste wedstrijd plaats aan de boorden van de stadsgracht.

Om acht uur hadden zich de deelnemers verzameld voor de loting. Een uur later dan normaal in verband met de duisternis. De wedstrijdcommissie had ditmaal gekozen voor een uitdagend wedstrijdparcours, maar moest deze zondagochtend toch weer wijzigen door het vele blad dat op het geplande parcours dreef. Er werd uitgeweken naar de Houtwal/Kanonswal en de Maliebaan. Ook een mooi parcours natuurlijk.

De wedstrijd

Deze wedstrijd kon het nog alle kanten op, want de deelnemers mochten de slechtste wedstrijd laten vallen en dan kan er van alles gebeuren. Een zinderend slot van de competitie dus.

Om 9.00 uur klonk het beginsignaal en al snel werden de eerste vissen gevangen. In deze tijd van het jaar bijten de vissen goed en dat was te merken. In totaal werden er 723 vissen gevangen met een gewicht van 15.345 gram. Om 13.00 uur klonk het eindsignaal en kon de balans worden opgemaakt.

In het vak Houtwal/Kanonswal was het Steven Groot Severt die daar eerste werd met 106 vissen die een gewicht hadden van 2.250 gram. Hiermee werd Steven kampioen. In het vak Maliebaan was het Bas te Woerd die de eerste plek in de wacht sleepte met 82 vissen en 1.355 gram aan gewicht.

Het bestuur wil Steven groot Severt feliciteren met dit behaalde kampioenschap en wil de wedstrijdcommissie voor de Grachtcompetitie bestaande uit Leo Helmers en Leo te Koppel bedanken voor hun geweldige inzet. Ondanks dat we in het begin van de competitie twee wedstrijden moesten laten vallen kunnen we stellen dat de Grachtcompetitie een mooi en goed verloop heeft gehad met een zinderend slot.

SNERTwedstrijd

Nu zijn alle ogen alweer gericht op de SNERTwedstrijd van zondag 14 november. Dit is een nieuwe wedstrijd. Na afloop ontvangen de deelnemers een heerlijke kop snert. Opgave kan via snertwedstrijd@visseningroenlo.nl . De inleg bedraagt 5 euro.

Uitslag GC 17-10-2021

Houtwal/Kanonswal

Steven Groot Severt 106 vissen 2.250 gram 1 punt Dinja Oosterholt 87 vissen 1.865 gram 2 punten Frans Oosterholt 79 vissen 1.720 gram 3 punten

Maliebaan

Bas te Woerd 82 vissen 1.355 gram 1 punt Leo Helmers 64 vissen 1.245 gram 2 punten Jur Pasman 33 vissen 605 gram 3 punten

Eindstand

Steven Groot Severt 420 vissen 9.660 gram 4 punten Bas te woerd 262 vissen 7.605 gram 10 punten Paul Overkemping 215 vissen 7.865 gram 10 punten

De volledige uitslag is te vinden op www.visseningroenlo.nl

