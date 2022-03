Stevo 2 – HV Grol 1

GROENLO – Op donderdagavond speelden de dames van handbalvereniging Grol de eerste inhaalwedstrijd in het Overijsselse Geesteren tegen Stevo. Stevo liet al in de thuiswedstrijd zien een geduchte tegenstander te zijn die een snel spel wil spelen.

HV Grol begon aan de wedstrijd met veel zelfvertrouwen en had niets te verliezen. Beide teams waren aan elkaar gewaagd in de eerste helft en het tempo lag hoog. Een mooie partij handbal, HV Grol liet zich van de goede kant zien en speelde goed mee. Bij rust stond dan ook een 13-13 stand op het scorebord.

De Grolse dames roken dat er meer in zat deze avond en wilden de tweede helft het heft in handen nemen. Tot halverwege de tweede helft bleef het echter een gelijk opgaande wedstrijd. Verdedigend stond het goed bij HV Grol met een goed keepende Kim in het doel. Aanvallend speelde Hilde een uitstekende partij, ze wist vaak de gaatjes in de verdediging te vinden bij de tegenstander en scoorde hierdoor liefst 8 keer. Toch verspeelde HV Grol de grip op de wedstrijd binnen 10 minuten. Aanvallend ging het moeizamer en Stevo wist via enkele razendsnelle breaks een gat te slaan van 5 doelpunten 24-19. Dit kwam HV Grol niet meer te boven en het werd uiteindelijk 26-21.

Teleurgesteld verlieten de hard gewerkte speelsters de zaal met in het achterhoofd dat er meer in had gezeten deze wedstrijd. Met name de goed keepende keepster van Stevo was een sta in de weg, kansen werden genoeg uitgespeeld, alleen moeten die dan wel in doelpunten worden omgezet. Hieraan gaan de dames werken de komende weken en de resultaten komen dan wel. Lang hoeft HV Grol hierop niet te wachten, na het carnavalsweekend wacht volgende week woensdag de tweede inhaalwedstrijd in Haaksbergen tegen Stormvogels om 19.15 uur.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....