Een lang weekend aan festiviteiten: 150 jaar Mondriaan

WINTERSWIJK – Dit jaar viert Villa Mondriaan de 150ste verjaardag van Piet Mondriaan. Tijdens het Piet is Jarig weekend van 4 tot en met 7 maart vinden er voor jong en oud extra feestelijk activiteiten, workshops en lezingen plaats en kunnen bezoekers voor de helft van de prijs het museum betreden. Als kers op de taart worden de bezoekers ook nog eens getrakteerd op een Mondriaangebakje.

Mindful Villa Mondriaan

Tijdens het Piet is Jarig weekend hebben bezoekers de unieke kans om een yogales te volgen tussen Mondriaans schilderijen. Omgeven door de kunst van Mondriaan en jonge talenten uit de Jong & Veelbelovend tentoonstelling zorgt Maaike Kool dat bezoekers niet alleen hun dag goed beginnen met een portie fysieke en mentale beweging maar ook dat zij kunst beter en bewuster tot zich kunnen nemen. Tijdens Mindful Kunst Kijken neemt Caroline Roos-Schuurman bezoekers mee op zaal in Villa Mondriaan voor een onvergetelijke ervaring. Deelnemers gaan op ontdekkingstocht naar zichzelf en staan bewust stil bij hun individuele beleving van kunst. Door op te gaan in het moment ervaren zij wat verschillende details van een schilderij met hun doen. Ook geeft Christel Sondermann speciaal voor de Duitse bezoekers een Duitstalige editie van Mindful Kunst Kijken.

Ontdek je innerlijke kunstenaar

Jong en oud kunnen hun handen uit de mouwen steken om zich net als Mondriaan te ontwikkelen tot een echte artistieke meester. In de schilderworkshop van Vic Hulshof leren deelnemers de Winterswijkse Jacobskerk in verf te vangen, net als Mondriaan dat deed. In de textielworkshop van Kristie Legters kunnen bezoekers wegdromen in hun eigen Mondriaanwereld. Ook voor kinderen zijn er verschillende workshops om hun creativiteit te testen. In de schildertrein worden kinderen uitgedaagd om snel en samen een kunstwerk te maken, tijdens schilderen met de lotpot worden alle elementen van hun kunstwerk door het lot bepaald en tijdens een textielworkshop leren zij om hun eigen Mondriaanknuffel te maken.

In gesprek met Marie-José Jongerius

Tijdens Piet is Jarig geeft Marie-José Jongerius speciaal voor alle (amateur)fotografen en fotografie geïnteresseerden een lezing over hoe zij de juiste condities in een scene schept om de magie van het moment te kunnen vangen. Speciaal voor de gelegenheid neemt ze haar analoge 4 x 5 inch Crown Graphic technische camera mee en vertelt ze alles over hoe zij haar fotografische ideeën laat uitgroeien tot afgedrukte foto’s in het museum.

Mondriaan aan het woord

Wietse Coppes is conservator Mondriaan & De Stijl bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en werkt sinds 2015 aan een digitale uitgave van alle brieven en kunsttheoretische teksten van Piet Mondriaan. Hij zal bezoekers tijdens deze avond meer vertellen over hoe deze uitgave tot stand komt, maar vooral over wat het oplevert. Uit de brieven en daaraan gerelateerde documenten als foto’s ontstaat een heel nieuw en genuanceerd beeld van Mondriaan. In ‘Mondriaan aan het woord’ zal Coppes proberen aan te tonen dat de kunstenaar zelf de hand heeft gehad in de beeldvorming rond zijn kunstenaarspersoonlijkheid. Aan de hand van citaten uit brieven en nieuwe inzichten in de rol die fotografie speelde bij de beeldvorming over Mondriaan zullen meerdere onderwerpen aan bod komen, die Mondriaan in een nieuw licht zetten.

Altijd wat te doen

Het hele weekend kan je aansluiten bij Mondriaanwandelingen en flitsrondleidingen waarin deelnemers alles te weten komt over Mondriaans voetsporen in Winterswijk en de hoogtepunten van het museum te zien krijgen. Voor de detectives onder de bezoekers is er een speciale editie van Mondriaans Escape Room te spelen, waarin deelnemers het mysterie van Villa Mondriaan moeten oplossen.

Het volledige programma van Piet is Jarig met aanvangstijden is te vinden op www.villamondriaan.nl

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....