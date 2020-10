Stijn en Fenna zijn de nieuwe Harmen en Bregje

GROENLO – Stijn en Fenna Klein Zeggelink uit Groenlo zijn de nieuwe Harmen en Bregje uit de het boek en de gelijknamige fietsroute “Onder Vuur” geworden. Na een oproep in de media voor kinderen tussen 9 en 12 jaar om zich aan te melden als model lieten maar liefst vijf “Harmens” en bijna twintig “Bregjes” van zich horen. “Dit toont toch wel hoe zeer de Slag om Grolle leeft in Groenlo”, vertelt Marjolein Houwer van de organisatie van het twee-jaarlijks evenement de Slag om Grolle. De organisatie was gevraagd om te adviseren bij de keuze van de modellen. “Dat was niet makkelijk met zoveel aanmeldingen,” vertelt Houwer. “Uiteindelijk zijn de foto’s geanonimiseerd door er een nummer aan te geven en doorgestuurd naar onze communicatie commissie die de keuze heeft gemaakt.”

De 9 jarige Fenna en haar broer Stijn van 11 waren dolblij toen zij hoorden dat zij vrijdag 2 oktober naar Erve Kots mochten komen voor de foto-shoot. De afbeeldingen zullen niet alleen in de belevenis VVV gebruikt worden maar ook in de nieuwe informatie die uitgebracht wordt rond de kinderfietsroute “Onder Vuur”. Als volleerde modellen renden zij op hun klompen over spekgladde bruggetjes, trokken elkaar de wal op bij de zaagbok of sleepten samen een takkenbos weg. Al dan niet met een angstige, vrolijke of serieuze blik in de ogen als fotografe Annet Piek daar om vroeg.

“Goh, ze zijn er zowaar moe van geworden”, vertelt moeder Esther Grijsen na afloop. Esther die in de afgelopen dagen nog snel een nieuwe rok voor Fenna heeft gemaakt, vormt al jaren met haar familie en kennissen een van de groepen die in de binnenstad het “leven van alledag” uitbeelden tijdens de Slag om Grolle. “Stijn en Fenna vinden dat een van de mooiste weekenden van het jaar. Ze zijn echt gek van de Slag en trots dat ze dit mogen doen.”

Naast de kinderpersonages werden er ook foto’s gemaakt van een “Frederik Hendrik” een “Spaanse Soldaat” en eerder in de week van “binnenstad bewoner Cornelis”. Eind dit jaar zal naar verwachting het VVV Inspiratiecentrum in Groenlo geopend worden met als hoofthema de Slag om Grolle. Hier zullen verschillende hoofpersonages uit 1627 via luisterfragmenten hun kant van het verhaal van de Slag om Grolle vertellen.

Vijf van de 22 VVV-kantoren in de Achterhoek worden momenteel omgebouwd tot inspiratiepunt. De vestigingen in Ulft, Winterswijk en Zutphen gingen Groenlo al voor. De behoefte van de toerist verandert. Tegenwoordig is alle informatie ook op internet te vinden. Daar komt bij dat toeristen steeds meer op zoek zijn naar beleving. Ze willen geïnspireerd worden. In zo’n inspiratiepunt krijgt de toerist een duidelijk beeld van de bijzondere belevenissen in de regio, via interactieve schermen, streekverhalen, bewegende beelden en informatiepanelen. Namens Achterhoek Toerisme begeleidt Patrick Polie van adviesbureau DestinatieX de VVV’s om de informatievoorziening beter aan te laten sluiten bij de veranderde behoefte van de toerist.