Stralende gezichten tijdens eerste jeugdviswedstrijd

GROENLO – Op woensdag 1 juni 2022 is aan de vijver de eerste jeugdwedstrijd gevist aan de vijver van de Hartreize. De jeugdwedstrijden van de Groenlose Hengelsport Vereniging worden steeds populairder en om 17.45 uur stonden de eerste kinderen al te wachten tot het moment dat ze zich konden inschrijven.

De jeugdwedstrijden zijn laagdrempelig en ze kenmerken zich door de goede organisatie en begeleiding van de kinderen. En wat natuurlijk heel belangrijk is, iedereen heeft prijs.

Om klokslag 18.30 uur blies Henk Migchielsen op de toeter en dat was het teken om te starten. Meteen werden al de eerste vissen gevangen en met name de zonnebaarsjes werden goed gevangen.

Plotsklaps kreeg Bas Klein Avinck er een grote karper aan en na lange tijd knapte toch de lijn en dat was natuurlijk jammer. Nauwelijks een kwartier later was het Mees Westhoff die een karper ving van maar liefst 43 cm. Dit was tevens de grootste vis van de wedstrijd.

Groot compliment verdienen alle vrijwilligers en met name de jonge vrijwilligers Thijn Luttikholt en Wiebe Theissen. Zij hebben uitgezet, de vis geteld en de uitslag opgemaakt.

Gelukkig bleef het de hele avond droog en klokslag 20.00 uur kon de balans worden opgemaakt. Voorzitter Erik Mentink reikte na afloop de prijzen uit en de winnaar werd Omer Thurhan. Hij had nog nooit gevist en dan meteen al een wedstrijd winnen. Heel knap gedaan. Voor pechvogel Bas Klein Avinck was er een extra prijsje omdat na lange tijd toch de karper door de lijn ging. Meest Westhoff ontving een extra prijs voor de grootste vis.

GHV Vischallenge

Voorzitter Erik Mentink vertelde ook nog dat de GHV Vischallenge (voor senioren en jeugd) Weer van start is gegaan. De karper van Mees Westhoff doet al mee voor de GHV Vischallenge. In de periode van 1 juni t/m 1 september kunnen de foto’s van de mooiste vangsten via whats app weer verstuurd worden naar Ivo te Kortschot. Zijn nummer is: 06-22433113. Die vangsten kan een grote vis zijn of een vis die je nog nooit hebt gevangen. Er zijn weer prachtige prijzen te winnen. Ook gaat het dobberraadspel binnenkort weer van start. Binnenkort wordt de foto met de te raden aantal dobbers gepubliceerd.

De volgende jeugdwedstrijd is op woensdag 15 juni. Wederom wordt er gevist aan de vijver van de Hartreizen. Vanaf 18.00 uur kunnen de kinderen zich inschrijven. De deelname is uiteraard gratis. Wel moeten de kinderen in bezit zijn van de gratis jeugdvisacte die aan te vragen is via www.visseningroenlo.nl

Uitslag 1e jeugdwedstrijd 1 juni

Omer Thurhan 31 vissen Mick te Morsche 25 vissen Jelmer Banning 19 vissen Wesley van der Kamer 17 vissen

Gijs Dibbets 17 vissen

Raff Beusink 16 vissen

Bas Klein Avinck 16 vissen

Tim Reinders 14 vissen Mees Westhoff 12 vissen

Jayden te Brake 12 vissen

Jorn Banning 10 vissen Lasse Hallers 9 vissen Siem te Morsche 7 vissen

Totaal 205 vissen

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....