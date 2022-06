Brand bij scouting Groenlo

GROENLO – In de nacht van 4 op 5 juni heeft een brand gewoed bij de Scouting in Groenlo. Vanmorgen rond 07.00 uur heeft de brandweer het sein brand meester gegeven. Het object, bestaande uit meerdere kleine gebouwtjes, is bij de brand verloren gegaan. Oorzaak van de brand is niet bekend.

De politie doet verder onderzoek. Zij sluiten brandstichting namelijk niet uit. Rondom het gebouw staan afzettingen, zodat we onderzoek kunnen verrichten. De wandelpaden zijn dus niet toegankelijk.

De politie vraagt getuigen om zich te melden. Zij kunnen bellen met 0900 – 8844.

