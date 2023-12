Succesvolle Kerstmarkt in De Molenberg brengt warmte en gezelligheid

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

GROENLO – De gangen van zorgcentrum De Molenberg in Groenlo werden op zaterdag 9 december gevuld met de geuren van gebakken kniepertjes en glühwein, terwijl buiten de warme klanken van de midwinterhoornblazers klonken. Dit alles vond plaats tijdens de jaarlijkse kerstmarkt, die binnen in het centrum werd gehouden.

Bezoekers genoten van een warme en gezellige sfeer, waar ze een verscheidenheid aan kerstartikelen konden aanschaffen, variërend van handgemaakte producten, kerstkaarten en edelstenen tot graanzakken en sfeerartikelen. Een opvallend kenmerk van het evenement was de deelname van diverse Groenlose middenstanders.

De kerstmarkt staat bekend om zijn gemoedelijke en gezellige ambiance. Een verloting, mogelijk gemaakt door de vrienden van De Molenberg, was een van de hoogtepunten. De opbrengsten van zowel de verloting als de verkoop van kniepertjes zullen worden gebruikt voor het welzijn van de bewoners van het zorgcentrum.

In Marga’s Grand Café zorgde Miriam van de Burg met haar dwarsfluit voor een Kerstelijke sfeer door het spelen van kerstliederen. Ook in het café was het gezellig druk en konden bezoekers genieten van lekkernijen zoals appelbeignets en Weihnachtsstol.

De organisatie van de kerstmarkt ontving veel positieve reacties en kijkt dan ook tevreden terug op een geslaagde middag.

