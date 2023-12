Data bekendgemaakt voor Wissink Toernooi 2024

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📠Datum: Vrijdag 22 December

Vrijdag 22 December 🕡 Start: tussen 18.30 uur en 20.00 uur

tussen 18.30 uur en 20.00 uur 📍 Vertrek: Markt, Groenlo

GROENLO – Het schema voor het Wissink Toernooi 2024 is officieel bekendgemaakt. Het sportevenement, dat jeugdvoetbalteams in de Onder 13 (O13) en Onder 11 (O11) categorieën verwelkomt, zal plaatsvinden op zaterdag 1 juni en zondag 2 juni 2024 op het sportpark “Den Elshof” in Groenlo.

De O13-categorie teams zullen hun wedstrijden spelen op de eerste dag van het toernooi, gevolgd door de O11-categorie op de daaropvolgende dag. Beide dagen zullen de activiteiten aanvangen om 10.00 uur.

Teams die interesse hebben in deelname aan het toernooi worden uitgenodigd om zich aan te melden door contact op te nemen via het e-mailadres: wissinktoernooi@gmail.com. Het toernooi biedt een platform voor jeugdteams om in een competitieve omgeving te spelen en ervaring op te doen.

Het toernooi geniet regionale bekendheid om zijn bijdrage aan de ontwikkeling van jeugdvoetbal en het samenbrengen van talent van diverse clubs. Belanghebbenden en toeschouwers worden aangemoedigd de data te noteren en aanwezig te zijn ter ondersteuning van het lokale jeugdvoetbal.

