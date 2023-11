Sunte Matten viering en opening carnavalsseizoen in Groenlo

GROENLO – Groenlo viert op 11 november twee belangrijke gebeurtenissen: de opening van het carnavalsseizoen en de viering van Sunte Matten, ook wel bekend als Sint-Maarten.

Sint-Maarten staat bekend om het delen van zijn mantel met een bedelaar. Enkele jaren geleden werd er nog een Sunte Matten optocht georganiseerd in Groenlo, die startte vanuit de Calixtus Basiliek. Nu gaan de kinderen met verlichte lampions meteen langs de deuren. Zij brengen het Sunte Matten lied ten gehore bij huizen die vaak kenbaar zijn met kaarsjes of lampions bij de entree. Na het zingen van het Sunte Matten lied krijgen de kinderen iets lekkers, meestal in de vorm van snoepgoed.

Sunte Matten lied:

Vandaag is ‘t Sunte Matten en morgen Sunte Kruk.

Onze harten zijn nog steeds vol, we delen stuk voor stuk.

Met lampions in plaats van mangels, Sunte Martens vrolijke gezangen.

Geef wat, houd wat, geef de arme Thomas wat.

Bij elke gulle gever, wiens vrijgevigheid bekend staat,

Levend in het geven, in zegen zal hij eindigen,

De hemel zal hij erven, God zal hem belonen met oneindige glorie.

Met lampions die de weg wijzen,

Daar komt Sunte Matten weer aan.

Bron(nen) & Afbeelding(en)