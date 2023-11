13e Editie Midwinterhoornwandeling in Groenlo

GROENLO – De organisatoren van de jaarlijkse Midwinterhoornwandeling hebben bekendgemaakt dat de 13e editie van het evenement op vrijdag 22 december zal plaatsvinden. De wandeling, die vanaf de Markt in Groenlo start, biedt deelnemers de gelegenheid om vertrekken tussen 18:30 en 20:00 uur.

Dit traditionele evenement wordt gekenmerkt door de unieke klanken van de midwinterhoorn, een instrument dat diep geworteld is in deze regio. Deelnemers kunnen genieten van de wandeling die leidt langs verschillende punten in de stad.

Het evenement, dat voor iedereen gratis toegankelijk is, biedt naast de wandelervaring ook extra voorzieningen zoals glühwein en chocolademelk. Dit om bezoekers warm te houden tijdens de koude winteravond.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden de Facebookpagina VestingdagenGroenlo bezoeken of de officiële website www.Groenlo.nl raadplegen.