Taste Akoestisch op het Terras

GROENLO – Met al die akoestische optredens kon de band van de eigenaren van Taste natuurlijk niet achterblijven. Op 13 september, vanaf ongeveer 14:30 uur, speelt The Sec!Akoestisch op het terras.

The Sec!Akoestisch (de naam de Sec komt van second, voor ieder bandlid is het de tweede band) zijn dezelfde bandleden als de leden van According to Mary, met ander repertoire en akoestische nummers. Toch blijft t lekker stevig en boet t niets aan enthousiasme in.

vier Heren en een dame, meer dan een akoestische band, het sleutelwoord is vriendschap! Vriendschap is de leidraad om een passievol en goed optreden neer te zetten, beleving en heel veel plezier. Dat spat dan ook van het podium of de plek waar ze neergezet worden. En dat merk je, waardoor je onderdeel wordt van de beleving en de sfeer fantastisch meevoelt. Dat is de Sec !

Eigen werk en nummers van CCR, ACDC (ja akoestisch) Eric Clapton, Melissa Etheridge, Herman Brood, Janis Joplin, Lynrd Skynrd, The Beatles, Waylon, Shocking Blue, Emmylou Harris, Johnny Cash en vele vele anderen.

Feesten, tuinfeesten, verjaardagen, jubilea, partijen, bruine kroegen, festivals, biker-treffens, motorcampings, braderieën……overal kom je ze tegen en ze spelen graag!

Met op bas Peter Jansen, op gitaar Luuk Vriezen, op gitaar en zang Roland van Wijk, op Slaptop Cajon Ronnie ten Vregelaar en op zang Marion van Wijk

Reserveren is verplicht. Er worden maximaal veertig toeschouwers en muziekliefhebbers toegelaten vanwege de anderhalve-meter maatregel waar Taste strikt de hand aan houdt. Zitten op het terras is verplicht, handen desinfecteren eveneens. De entree is vrij omdat de muzikanten zich belangeloos inzetten maar Marion en Roland gaan wel met de pet rond voor de band. Aanvang: 14:30 uur. Reserveren kan met een appje aan 06-52646766, of een e-mailtje naar info@rockcafetaste.nl.

