Er wordt weer oud papier ingezameld in Borculo

BORCULO – Vanaf zaterdag 26 september zullen voetbalvereniging vv Reünie en muziekvereniging Volharding het ophalen van oud papier weer hervatten. Tot het einde van het jaar zal er gewoon gereden worden volgens de afvalkalender van de gemeente Berkelland. Er is echter wel een wijziging met betrekking tot de ophaaltijd. Vanaf 08.30 uur zullen de vrachtwagens gaan rijden, zet uw papier dus tijdig aan de weg! Een verzoek voor de eerste ophaalbeurt is er nog wel. ‘Heeft u thuis veel papier staan, of grote (volle) lege dozen dan verzoeken wij u dit naar de containers op het terrein van vv Reünie te brengen. Er zullen niet 3 maar 2 perskraakwagens gaan rijden en we zullen ons uiterste best doen om alles er in te krijgen. ‘In theorie moet dat lukken, maar niet als heel Borculo de schuren vol heeft staan met papier’. De containers op het terrein van vv Reünie zullen net als altijd gewoon blijven staan en voor iedereen toegankelijk zijn. Wij danken u voor uw begrip hiervoor.

We verzoeken u het papier in dozen of gebundeld langs de kant van de weg te zetten. Kratjes langs de kant van de weg is heel erg onhandig voor degene die het moet legen, dus liever niet. Zet het papier zoveel mogelijk bij elkaar in de straat, op die manier zijn wij met zijn allen ‘groen’ bezig want dan hoeft de vrachtwagen minder vaak te remmen of op te trekken.

Voor 2021 gaan beide verenigingen een nieuw plan maken. ‘Het is de bedoeling dat we dan eens per maand gaan rijden’. Hierover zijn we nog in overleg met de leverancier van de perskraakwagens. Door anders te gaan rijden is het financieel weer haalbaar om het oud papier weer op te gaan halen en kunnen we de inwoners van Borculo de service weer aanbieden.

Eerste ophaalbeurt dus weer op zaterdag 26 september vanaf 08.30 uur in Borculo.

