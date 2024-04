Techniekdag Achterhoek bij Rouwmaat en Klein Gunnewiek

GROENLO – Op zaterdag 13 april 2024 vindt de jaarlijkse Techniekdag Achterhoek plaats bij Rouwmaat en Klein Gunnewiek in Groenlo. Het is voor het eerst dat twee bedrijven de handen ineenslaan voor het organiseren van de Techniekdag.

Voor jong en oud

Op de Techniekdag Achterhoek organiseren verschillende technische bedrijven en onderwijsinstellingen interessante, creatieve en leuke doe-activiteiten voor jongeren van 8 t/m 14 jaar. Alle activiteiten zijn gericht om hen kennis te laten maken met de mogelijkheden in de techniek. Zo kun je dit jaar lassen, metselen, timmeren, in een escaperoom elektrotechnische opdrachten uitvoeren of een minirobot besturen en nog veel meer!

Voorgaande jaren waren een groot succes, met vorig jaar meer dan 5.000 bezoekers. “Gelukkig kom je die niet allemaal tegelijk tegen”, lacht Leonie Dijkhof van VNO-NCW Midden, die samen met 8RHK Ambassadeurs en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en bedrijven, de dag organiseert. “Het terrein is groot en de activiteiten divers. De bedrijven zijn goed ingespeeld op kinderen en daardoor hangt er altijd een gemoedelijke en gezellige sfeer”, aldus Leonie.

Bijzonder dit jaar is ook dat twee bedrijven samen de handen ineenslaan om er een mooie dag van te maken. “We besloten al snel om onze nieuwe buren van Autodemontagebedrijf Klein Gunnewiek erbij te betrekken”, legt Dave Rouwmaat uit. “In onze hallen ligt overwegend afval dat wij verwerken. Daardoor hebben we niet veel representatieve binnenruimte. We hebben wel een groot terrein, waar alle buitenactiviteiten plaats kunnen vinden. Zo kun je ook direct een kijkje nemen op ons terrein en laten we je onder andere zien hoe we afval verwerken tot nieuwe producten, kun je zelf ervaren hoe een graafkraan werkt en mag je plaatsnemen in de cabine van onze vrachtwagens.”

Susanne te Poele van Klein Gunnewiek vult aan: “Wij hebben ruimte in ons nieuwe pand voor standhouders met een binnenactiviteit. De entourage past goed in de techniek: er staan onder andere stands opgebouwd in onze autowrakkenhal. Metershoge stellingen met schadeauto’s die door onze monteurs nog onder handen genomen moeten worden. Alleen dat spreekt al tot de verbeelding.”

“Parkeren kan op het terrein van Rouwmaat, waarna je via de buitenactiviteiten zo naar de binnenactiviteiten bij Klein Gunnewiek loopt. Ook aan mensen die slecht ter been zijn is gedacht. Het speciale Marveld treintje rijdt af en aan, om bezoekers te brengen en te halen. De Timp verzorgt de catering, dus je kunt er een volledige dag uit van maken, met je gezin of met de kleinkinderen. De Techniekdag is namelijk ook heel leuk voor ouders en grootouders”, legt Leonie uit.

Wil je meer weten? Alles staat op www.techniekdag.nl onder het kopje Achterhoek.

