Week van de Techniek wederom een succes, Techniekdag 13 april

ACHTERHOEK – De Week van de Techniek 2024 is succesvol van start gegaan in de Achterhoek. Van 3 tot en met 19 april maken zo’n 3500 basisschoolleerlingen kennis met techniek door op maat gemaakte technieklessen. Daarnaast openen Rouwmaat en Klein Gunnewiek in Groenlo samen hun deuren op zaterdag 13 april voor de Techniekdag, waar meer dan 80 bedrijven kinderen een actief kijkje in hun keuken bieden. Gratis te bezoeken van 10.00 tot 16.00 uur. De Achterhoek ademt techniek en slaat met de Week van de Techniek de handen ineen om de jeugd te enthousiasmeren voor het veelzijdige vak.

Techniek vies?

Kinderen krijgen niet altijd van huis uit mee dat een baan in de techniek een reële mogelijkheid is. Vaak wordt nog gedacht dat technisch werk vies is of dat het slecht verdient. Meiden krijgen ook nog eens te maken met overtuigingen dat techniek niet bij hen past, maar niets is minder waar. Techniek is overal en is zelfs een van de belangrijkste sectoren voor de toekomst. Daarom organiseert de thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt van 8RHK ambassadeurs, in samenwerking met Sterk Techniek Onderwijs (STO) de Week van de Techniek. Het programma, dat dit jaar wordt aangeboden in de gemeente Doetinchem, Oude IJsselstreek en Bronckhorst, staat bol van activiteiten voor basisschoolkinderen.

Jouw Energie van Morgen Truck

Theo Jurriens is speciaal vanuit Groningen naar de Achterhoek afgereisd. Zijn wetenschapstruck van de RUG Faculty Science and Engineering is ingericht als een klaslokaal. Tijdens de les geeft Jurriens diverse voorbeelden van hoe energie precies werkt en waar je de toepassingen tegenkomt. Hij laat een klein plaatje zien, een Piëzopret, dat een mini-energie-opwekker is. Voor allerhande toepassing, zoals in schoenen met lichtjes tot pacemakers. De kinderen gaan in de bus ook zelf aan de slag met de soldeerbout om zelf een Piëzopret te maken. Later op de dag wordt de truck ook bezocht door de burgemeester van Doetinchem en voorzitter van 8RHK ambassadeurs, Mark Boumans: ‘Ontzettend leuk om Theo weer te treffen, we zijn oude bekenden vanuit onze roots in noordelijk Nederland, ik ben blij dat hij met zijn blitse bus naar de Achterhoek is gekomen en met zoveel enthousiasme zijn kennis deelt. Dat de jeugd plezier krijgt in techniek, onder andere via ervaring met de Piëzopret, is super belangrijk voor de toekomst van de maakindustrie in onze regio.’

Mr. en Ms. T aanwezig in de week en op de Techniekdag

De door kinderen graag geziene gasten, Mr. en Ms. T van Tech Tok, ontbreken niet in het programma. ‘We proberen zoveel mogelijk zichtbaar te zijn bij technische activiteiten, dus deze week en de Techniekdag kunnen niet missen! Wij vinden het belangrijk dat kinderen bekend raken met de mogelijkheden van werken in de techniek.’ vertelt John van Lochem enthousiast. Hij is een van de kartrekkers van het initiatief en loopt regelmatig rond in een Mr. T pak. De kinderen reageren enthousiast en ‘high fives’ worden veelvuldig uitgedeeld.

Lesprogramma

Speciaal voor de Week van de Techniek zijn op maat gemaakte lessen samengesteld. Het Fluoriet en NatasUnik verzorgen de lessen voor groep 1 en 2 en voor groep 5. De kleuters leren het technische principe van een krukas. Voor groep 5 is een inpluggend programmeerspel ontworpen, dat de leerlingen tegelijkertijd wat leert over energie.

Mad Science verzorgt de lessen in groep 3, 4 en 6. De lessen staan in het teken van ruimtereizen, waar de groepen 3 en 4 onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen als magnetisme. De leerlingen van groep 6 maken met radartechniek een hoogtekaart.

Femme Tech verzorgt de lessen voor groep 7 en laat zien door de inzet van vrouwelijke rolmodellen dat een technisch beroep ook voor meiden heel interessant is. Uiteraard draaien de jongens ook mee in dit programma. Groep 8 bezoekt, zoals omschreven, de ‘Jouw Energie van Morgen truck.’

