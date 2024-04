Teleurstellende en pijnlijke nederlaag Grol tegen hekkensluiter Dalfsen

GROENO- Dalfsen wist deze competitie nog geen enkele wedstrijd te winnen, maar zondag 15 april tegen Grol lukte het wel. Grol startte voortvarend en was het eerste half uur oppermachtig, en kreeg legio kansen, maar bij rust stond het slechts 2 – 1 door twee doelpunten van Luc Berentsen. Direkt na rust had Luc de wedstrijd op slot kunnen gooien maar alleen voor de keeper miste hij de bal. Dit was het begin van een zeer slechte en teleurstellende tweede helft van Grolkant, waardoor Grol uiteindelijk met 2 – 4 ten onder ging tegen hekkensluiter Dalfsen.

Om direkt klassebehoud te bewerkstelligen moesten vanaf nu alle wedstrijden gewonnen worden, te starten met een thuiswedstrijd tegen Dalfsen. Grol ging, met Mick Wissink weer in de basis, voortvarend van start. In de eerste zes minuten had Grol al drie kansen en in het eerste half uur maar liefst tien kansen. Pas de tiende kans leverde de dik verdiende 1 – 0 voorsprong op: een hoekschop van Wouter Pillen werd door Luc Berentsen binnengekopt. Daarvoor had Grol dus al meerdere keren op voorsprong kunnen staan: een vrije trap van Luc in de handen van de keeper, een schot van Rico Lammerdink naast, een schot van Tycho Riteco op een verdediger, en in de rebound op de keeper, een tikje van Luc langs de keeper die via een verdediger het doel in gaat, maar deze werd aangedrukt door Tiem Rots, Tycho die op doel kan schieten, maar de bal breed legt op Luc, die de bal mist, een kopbal uit een hoekschop die van de lijn gehaald wordt en een schot van Luc van dichtbij op de keeper. Daarnaast hadden Wouter Pillen en Kaj Riteco twee prachtige crosspasses over zestig meter.

Het was dan ook een domper toen Dalfsen op identieke wijze als Grol met het hoofd uit hun eerste hoekschop gelijk wist te maken: 1 – 1. Op slag van rust wist Grol gelukkig toch weer voor te komen. Een goede actie van Siebe Lantink met een voorzet op maat, werd door Luc binnengekopt: 2 – 1. Een mooie opsteker zo vlak voor de rust.

Twintig seconden na aanvang van de tweede helft, werd Tycho Riteco op links weggestuurd en die legde de bal terug op Luc, die de 3 – 1 leek aan te tekenen, en daarmee de overwinning veilig te stellen, maar hij miste de bal. Daarna ging alles mis wat er maar mis kon gaan: het spel van Grol was slecht, heel veel onnodig balverlies en de organisatie was weg. Enkele minuten later wist Dalfsen Joren Rietman vrij te spelen die de 2 – 2 laag en hard onder Nick Oude Luttikhuis binnenschoot. Twee minuten later komt Grol goed weg als de bal van Dalfsen op de lat stuitert. Grol krijgt nog wel diverse mogelijkheden, maar het zelfvertrouwen lijkt te ontbreken. Tycho Riteco had meerdere keren op doel kunnen schieten, maar legde steeds breed, waarmee de kans verloren ging.

Dalfsen putte hier hoop en energie uit en ging onder leiding van Sam van den Anker en Joren Rietman steeds beter en frisser spelen. Na een uur liet Grol zich weer uitspelen en schoot Joren Dam de 2 – 3 binnen en even later maakte Nick Oude Luttikhuis een overtreding binnen de 16-meter waardoor Dalfsen een penalty kreeg. Deze werd door Joren Rietman binnengeschoten: 2 – 4. In blessuretijd had Dalfsen zelfs nog de 2 – 5 kunnen scoren.

Een pijnlijke nederlaag voor Grol, dat direkt klassebehoud in 1H wel kan vergeten, en nu zal moeten strijden voor plaatsing voor nacompetitie voor klassebehoud. Dit zal niet makkelijk worden met wedstrijden tegen de top 4 nog op de planning.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

30e min. 1 – 0 Luc Berentsen

38e min. 1 – 1 Stefan Jansen of Lorkeers

45e min. 2 – 1 Luc Berentsen

50e min. 2 – 2 Joren Rietman

61e min. 2 – 3 Yoren Dam

65e min. 2 – 4 Joren Rietman

Scheidsrechter:

Stan Endeman uit Luttenberg

Gele kaarten: 2x Dalfsen

Opstelling Grol:

Nick Oude Luttkhuis, Mike Kempers (75. Mart Willemsen), Wouter Pillen, Rico Lammerdink, Luc Berentsen, Tiem Rots (75. Roel Bruins), Tycho Riteco, Siebe Lantink, Max de Vries, Kaj Riteco en Mick Wissink (65. Titus Hoffman).

Programma Grol

Zondag 21 april 14.00 uur NEO – Grol

Zondag 28 april 14.30 uur Grol – FC Winterswijk

Donderdag 2 mei 20.15 uur Grol – Bon Boys (oefen)

Zaterdag 11 mei 18.00 uur Grol – WHC

Zaterdag 18 mei 18.00 uur DZC ’68 – Grol

Zaterdag 25 mei 18.00 uur Grol – Hulzense Boys

Uitslagen 1H

Grol – Dalfsen 2 – 4

NEO – FC Winterswijk 1 – 2

DZC ’68 – DOS ’37 3 – 0

Sparta E. – RKZVC 5 – 0

Hulzense Boys – SVZW 2 – 4

Achilles ’12 – Stevo 4 – 1

WHC vrij

Stand 1H

1. WHC 19 – 46

2. DZC ’68 20 – 40

3. NEO 19 – 36

4. FC Winterswijk 19 – 33

5. Sparta E. 20 – 31

6. SVZW 19 – 30

7. Achilles ’12 20 – 30

8. DOS ’37 19 – 25

9. Hulzense Boys 20 – 24

10. Stevo 19 – 19

11. Grol 19 – 18

12. RKZVC 20 – 15

13. Dalfsen 19 – 6

