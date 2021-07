Toerisme in en rond Groenlo, waar wordt het straks druk?

Deel dit bericht













Hoewel het toerisme in Europa weer langzaam op gang komt, hebben veel Nederlanders alvast besloten dit jaar toch maar vakantie in eigen land te vieren. De provincies Drenthe en Gelderland zijn populair. Maar ook vanuit andere landen zullen vakantievierders ons land intrekken. Wat zijn eigenlijk tegenwoordig de trekpleisters in en rond Groenlo?

De ‘maar’ houdt mensen in Nederland

“U kunt naar het buitenland, maar let op: als de kleurcode met betrekking tot de coronacijfers verandert, moet u snel schakelen”. Dat is de strekking van het reisadvies voor Nederlanders die hun laptop al maandenlang in de aanslag hebben om tickets, verblijf, reisverzekering en eventuele visa te regelen. Het is de ‘maar’ in de zin die velen de lust heeft ontnomen. Diverse gezinnen hebben al een huisje of camping in Nederland geboekt. Het is corona-technisch niet alleen overzichtelijker, het scheelt ook veel geregel. Hoewel een extra APK voor de auto of een reisverzekering binnenland geen overbodige luxe zijn.

Marveld: tjokvol in juli en augustus

De provincies bereiden zich daarom voor op min of meer dubbele drukte: Nederlanders die in eigen land vakantie vieren en veelal Duitsers die westwaarts trekken. Al neigen zij eerder naar een verblijf aan de kust, er zullen de nodige toeristische routes door Gelderland gemaakt worden. Het toerisme was hier overigens zonder de crisis ook toegenomen. Het beschikbaarheidsschema van de huisjes in vakantiepark Marveld kleurt in de maanden juli en augustus in ieder geval knalrood – een heldere indicatie dat het park tjokvol zit in de zomermaanden.

Bumper aan bumper bij Megapret, kindervoorstellingen in Eibergen

Verderop in Lievelde staan de auto’s bumper aan bumper in die periode, want het zijn vooral gezinnen die voor een weekje weg in eigen land kiezen: de kinderen moeten het naar hun zin hebben. Ook de kindervoorstellingen in Openluchttheater Eibergen kunnen daardoor op meer belangstelling dan normaal rekenen met op 11 juli Dikkie Dik en de Taart. Het concert van zangeres Maan op 9 juli gaat overigens niet door. De Escaperoom aan de Beltrumsestraat maakt zich op voor drukte op minder mooie dagen.

Geschiedenis en natuur: Groenlo op TripAdvisor

Tot slot zijn er de historische trekpleisters, want naast alle kinderpret willen ouders ook wel wat van de lokale geschiedenis meekrijgen, nu ze er toch zijn. De Oude Calixtus kan vanzelfsprekend op bekijks rekenen, evenals de vele kastelen en boerderijen. De natuurgebieden ‘t Hilgelo en de Leemputten en het eeuwenoude verdedigingsbolwerk de Engelse Schans worden het hele jaar al veelvuldig bezocht en staan hoog op de lijst van bijvoorbeeld TripAdvisor. Groenlo wordt daarentegen ‘toeristisch ontlast’ door de populaire Hanzesteden Deventer en Zutphen en de winkelsteden Enschede en Arnhem.