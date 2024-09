Uniek eerste hopfeest in Groenlo.

GROENLO – Aanstaande zaterdag 14 september is iedereen vanaf 15:00 uur welkom om getuige te zijn van de Brouwersnös hopoogst2024. Uiteraard kun je ook zelf ervaren hoe het is om verse hop te plukken. Deze hop groeit in de prachtige tuin van Brouwerij Brouwersnös in Groenlo. Al sinds de oprichting van de brouwerij in 2018 wordt er door de brouwers op kleine schaal geëxperimenteerd met diverse soorten hop. Met als doel om een nieuw bier te brouwen met GRODit jaar is het dan eindelijk zover. De brouwers hebben de hop goed bevonden en staan klaar om in de week na het plukken het eerste bier te gaan brouwen met eigen verse hop!

Directeur Rob Porskamp van Brouwersnös: “Hop plukken is bij uitstek een activiteit om samen met anderen te doen. We gaan die middag laten zien hoe je hop moet plukken, we vertellen die middag onder andere over de eigenschappen van hop en wat het effect is van verse hop op de smaak van het bier. Net als het drinken en genieten van bier is het samen plukken van hop een gezellige bezigheid. Uiteraard doen we dat onder het genot van een een vers getapt biertje en met de muzikale klanken van de Slingelandkapel!”.

Welk bier gaan jullie brouwen met de verse hop? Rob: “Het bier wordt gebrouwen in de week na het plukken van de hop. En 4 weken later is het nieuwe bier klaar om geproefd te worden. Het zal een speciale editie worden van het bier Frolijke Frans. De definitieve naam houden de brouwers nog even geheim. Er is één ding dat niet veranderd ondanks de toevoeging van verse hop. En dat is het unieke brouwprocesvan Brouwersnös. Drie keer vergiste bieren waarvan de eerste keer in unieke ambachtelijke bovengisting in grote open kuipen.

Proost! Laot ’t smaak’n!”.