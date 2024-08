College Bronckhorst spreekt zich uit tegen komst grootschalige munitieopslag in Toldijk

TOLDIJK — Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst heeft zich uitgesproken tegen de mogelijke komst van een grootschalige munitieopslag in Toldijk. Dit besluit volgt op de bekendmaking van het ministerie van Defensie dat het gebied rond de Zutphen-Emmerikseweg en Muizengatweg in Toldijk als zoeklocatie is aangewezen voor munitieopslag. Het nieuws heeft geleid tot grote bezorgdheid onder de inwoners en ondernemers van de omliggende dorpen, waaronder Toldijk, Hummelo en Achter-Drempt.

Zorgen over Gemeenschapsimpact

Wethouder Emmeke Gosselink benadrukt de negatieve impact die een munitiedepot zou hebben op de lokale gemeenschappen. “De ontwrichtende werking van een munitiedepot aan de Zutphen-Emmerikseweg/Muizengatweg is in de sterke gemeenschappen van Toldijk, Hummelo en Achter-Drempt erg groot. Een aanzienlijk deel van de inwoners en ondernemers in en rondom deze kernen wordt geraakt door de zware restricties rondom het munitiedepot,” aldus Gosselink. “Wij zijn daarom van mening dat deze locatie ongewenst is voor grootschalige munitieopslag.”

Betrokkenheid van de Gemeenteraad

Het bestuurlijke standpunt van het college wordt besproken in de gemeenteraad op 12 september tijdens een beeldvormende tafel en op 19 september tijdens de raadsvergadering. Na deze vergaderingen zal het college een definitief besluit nemen. De raad speelt een cruciale rol in het vormen van het uiteindelijke besluit van de gemeente over de munitieopslag.

Werkgroep Munitieopslag en Burgerparticipatie

In reactie op de onrust in de samenleving is er een werkgroep munitieopslag opgericht. Deze werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van dorpsbelangenorganisaties en inwoners van de betrokken dorpen, werkt nauw samen met de gemeente om de zorgen van de gemeenschap te adresseren. “We blijven in nauw contact met de werkgroep Munitieopslag tijdens dit proces,” zegt wethouder Gosselink. “We vragen ook expliciet aandacht bij het ministerie van Defensie voor duidelijke communicatie naar betrokkenen en gemeenten.”

Toekomstige Gesprekken met Defensie

Het college van Bronckhorst gaat in oktober 2024 in gesprek met het ministerie van Defensie om haar standpunt toe te lichten en de zorgen van de lokale gemeenschap te benadrukken. Naast Toldijk onderzoekt Defensie nog zeven andere locaties in Nederland voor de mogelijke opslag van munitie. In het najaar van 2024 wordt verwacht dat Defensie bekendmaakt of de locatie in Bronckhorst tot de kansrijke of kansloze opties behoort.