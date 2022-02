V.v. Grol Heren 1 wint de topper uit bij Avanti Lochem

1-3 ( 17-25 / 15-25 / 18-25 / 25-23)

Afgelopen zaterdag mochten de mannen van Grol aantreden in Lochem tegen Avanti. Grol is dit seizoen nog altijd ongeslagen en wilde deze status graag behouden tegen de mannen uit Lochem. Avanti is ook bezig aan een sterk seizoen en had ook pas 1 nederlaag moeten slikken. Deze nederlaag was in de wedstrijd tegen Grol in Groenlo (4-0).

De mannen van Grol hadden dus een klein psychologisch voordeel en daarbij 4 punten voorsprong in de ranglijst.

Ondanks alle coronaperikelen waren beide teams compleet. De mannen van Grol hadden er zin en lieten dat direct gelden in een kleine voorsprong. Avanti stond onder druk en kwam er niet goed uit. In het middendeel van de 1e set werd Grol even slordig en Avanti kon terug komen tot 12-12. Daarna zette Grol het gas er weer op en liepen hard weg en pakten de 1e set met 25-17.

De 1e klap is een daalder waard. Avanti moest nu wat terugdoen, maar Grol liet geen ruimte. Grol speelde een hele sterke en degelijke 2e set en Avanti moest wederom een set verlies slikken, 25-15.

Het leek erop dat Grol een beetje in een feeststemming kwam waardoor de concentratie in de 3e set even weg was. Avanti profiteerde en kwam met 6-0 voor. Grol was echter bijtijds bij de les en kwam punt voor punt dichterbij en op de 13 punten kwamen de Grolmannen weer langszij. Avanti stribbelde nog wat tegen, maar Grol had de Lochemnaren in de tang en pakte de set met 25-18.

Helaas was de 4e set de koek net op. Avanti profiteerde hier volledig van en pakte alsnog een punt door de 4e set met 25-23 binnen te halen.

Door deze 3-1 overwinning heeft Grol nu 7 punten voorsprong op de ranglijst op nummer 2 Avanti en 14 punten voorsprong op nr. 3 Orion. Met nog 7 wedstrijden te spelen is het nu aftellen voor de mannen van Grol. Als Grol hun goede spel kan behouden en in deze flow blijft dan kan er dit seizoen iets moois ontstaan. Komende 2 weken gaan de heren in ieder geval genieten van de carnaval om daarna op 12 maart de draad thuis tegen Vios Eefde weer op te pakken.

