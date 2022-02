Campagne van Democraten Oost Gelre voor de gemeenteraadsverkiezingen is begonnen.

OOST GELRE – Afgelopen zaterdag is de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen begonnen. Ook de Democraten Oost Gelre zijn gestart met de campagne. Op de markt in Lichtenvoorde stelden wij ons voor aan de kiezers van Oost Gelre. De komende vrijdagen en zaterdagen zijn we ook aanwezig op de weekmarkten van Groenlo en Lichtenvoorde. Men heeft dan de kans om kennis te maken met enkele kandidaten van de maar liefst 18 kandidaten van onze kandidatenlijst. Ook kunnen we meer uitleg geven over ons verkiezingsprogramma waar we de verkiezingen ingaan.

Voor D66 was dinsdagavond de laatste raadsvergadering in de huidige raadsperiode. Al sinds 2005 zijn wij in de gemeenteraad vertegenwoordigd. Maar na de verkiezingen van 16 maart zullen wij in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn als Democraten Oost Gelre. Als lokale partij.

De overstap van een landelijke partij naar een lokale partij is zeer gunstig ontvangen. Uit alle reacties blijkt men het een goede zaak vindt dat wij lokaal zijn geworden. Zelfs de landelijke televisie heeft in het programma Nieuwsuur aandacht besteed aan onze overstap naar een lokale partij. Het bijzondere zit in het feit dat wij vroegtijdig voor de verkiezingen hebben aangegeven lokaal te worden. Wij gaan ervan uit dat de kiezers van D66 en eventueel ook anderen die niet op een landelijke partij zouden stemmen ons hun stem zullen geven.

