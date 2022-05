VfL Wolfsburg en Borussia Mönchengladbach op Marveldtoernooi

Afzeggingen van Manchester United en Bayer 04 Leverkusen

GROENLO – In de afgelopen maand heeft het Bestuur Internationaal Marveldtoernooi te maken gehad met twee afmeldingen. Te weten: Bayer 04 Leverkusen en Manchester United.

Beide ploegen vonden het uiteraard zeer vervelend, maar konden niet anders. Voor Manchester United is het niet toegestaan de EU binnen te reizen, omdat niet alle spelers volledig gevaccineerd zijn. Bayer 04 Leverkusen gaat komend seizoen voor het eerst met een onder-16 team deelnemen aan de competitie en zij moeten tijdens het toernooiweekend kwalificatie spelen met het huidige onder-15 team. De tegenstander wordt pas vlak van te voren geloot en overleg over verplaatsen van de wedstrijden kan dus nog niet plaats vinden.

Het is echter gelukt om twee hele goede en sterke vervangers vast te leggen: VfL Wolfsburg en Borussia Mönchengladbach.

VfL Wolfsburg speelt in de regio Duitsland Noord en staat daar momenteel ongeslagen bovenaan. Diverse oefenwedstrijden tegen andere bekende Duitse teams hebben zij in winst kunnen omzetten. Zij beschikken dus over een zeer sterke 2007 lichting.

Borussia Mönchengladbach speelt in de regio Duitsland West (onder andere bij Schalke en Bayer Leverkusen), staat daar momenteel ook bovenaan en beschikt over een, in Duitsland welbekende, zeer talentvolle 2007 lichting.

Het betreft dus twee hele sterke Duitse teams en daarmee een prachtige aanvulling op het deelnemersveld. Borussia neemt de plek in van Bayer 04 Leverkusen en Wolfsburg neemt de plek in van Manchester United. Zowel voor Borussia als Wolfsburg is dit de eerste keer dat ze naar Groenlo komen.

Het deelnemerveld voor het weekend van 10 t/m 12 juni ziet er daarmee als volgt uit: Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, FC Twente/Heracles en Grol uit Nederland, VfL Wolfsburg en Borussia Mönchengladbach uit Duitsland, Odense BK uit Denemarken, Slavia Praag uit Tjechië, Red Bull Bragantino uit Brazilië en FC Barcelona uit Spanje.

Onderstaand de nieuwe groepsindelingen.

Grol

PSV

AZ

Slavia Praag

VfL Wolfsburg

Red Bull Bragantino

FC Twente/Heracles

Ajax

Feyenoord

Odense BK

Borussia Mönchengladbach

FC Barcelona

