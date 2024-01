Vincent te Brake wint Nieuwjaarsloop Grol in recordtijd

GROENLO – In totaal deden er 250 personen mee aan de Nieuwjaarsloop van Grol op zondag 7 januari, verdeeld over de korte afstand hardlopen, lange afstand hardlopen en de wandelroute. Traditioneel trapt de sportvereniging Grol het nieuwe jaar af met de Nieuwjaarsloop, inmiddels de 43e editie. Het weer zat enorm mee, en zelfs de zon liet zich weer eens zien deze dag.

Vincent te Brake werd winnaar op de lange afstand (9.5 km) met een tijd van 31 minuten en 15 seconden. Een supersnelle tijd en een record in de historie van de nieuwjaarsloop. Max de Vries werd tweede en David Nijman derde.

Op de korte afstand was Roel Ottink de snelste. Hij legde de 4.0 km af in een tijd van 16 minuten en 16 seconden gevolgd door Simon Broshuis en Tiago de Souza Cavalcante.

De wandelroute voerde over Marveld Recreatie, langs de Grolse gracht, de in aanbouw zijnde Bommelwereld, langs de Slinge en omliggende landerijen en over de Pitch en Putt baan. Er was dus veel te zien onderweg en de wandelaars kijken dan ook tevreden terug op hun wandeltocht van 6.0 km.

Voor en na de loop werd er door de jeugd goed gebruik gemaakt van de Panna Arena en werd er nog flink gevoetbald in de sporthal. De oudere jeugd en senioren vermaakten zich prima in het goed gevulde Sportcafé van Den Elshof, alwaar ook de prijsuitreiking werd gehouden en voorzitter Stan Raben namens de club een nieuwjaarstoespraak hield. Voor iedereen was er ook een lekkere warme hap.

Tijdens de prijsuitreiking bedankte de organisatie o.a. de Rabobank voor het beschikbaar stellen van de Raboboog, Rolugro voor het beschikbaar stellen van de Panna Arena, de Gemeente Oost Gelre voor het verlenen van de toestemming en de samenwerking, de EHBO vereniging LichtGroen voor de aanwezigheid, de Supportersclub voor het beschikbaar stellen van de teamprijzen en Sportcafé Den Elshof voor de samenwerking en gastvrijheid. Daarnaast werden ook de 40 vrijwilligers bedankt voor het mogelijk maken van deze dag.

Een groot aantal deelnemers in verschillende klassen ontvingen vervolgens een mooie prijs en werden in het zonnetjes gezet door de organisatie. Grol JO13-1 en Grol JO17-1 ontvingen een klein geldbedrag als teamprijs voor het team met de grootste opkomst.

Stan Raben blikte in zijn toespraak terug op enkele hoogte- en dieptepunten van 2023, maar keek hij vooral vooruit naar 2024. Daarbij riep hij op om te blijven investeren in de ontwikkeling van de jeugdspelers, zodat zij de toekomst van de vereniging kunnen dragen, maar ook om te blijven streven naar fair play, respect voor elkaar en voor de scheidsrechters en om de waarden van sportiviteit hoog in het vaandel te houden.

Na de toespraak zette Stan Raben de commissie BIBAK nog even in het zonnetje als dank voor ruim 25 jaar schoonmaken van de tribunestoeltjes, maar ook voor de originele schoonmaakacties die ze regelmatig aan de VSVG hebben geschonken als prijs. Daarna bleef het nog lang gezellig in het sportcafé.

Al met al kan gesproken worden van een zeer geslaagde loop en nieuwjaarsbijeenkomst. Grol is 2024 goed begonnen.

