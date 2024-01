Frank Schuttert houdt luxeprobleem ook na GP Vragender

VRAGENDER – Paardensportcentrum Lichtenvoorde organiseert regelmatig een nationale Grote Prijs op 1.40m of 1.45m niveau om ruiters de kans te bieden om hun paarden te laten wennen aan dat stapje hoger of om Grand Prix-paarden juist een gaatje lager te laten springen na een druk seizoen. Voor Frank Schuttert was dit weekend belangrijk met het oog op Jumping Amsterdam, maar hij is er nog niet veel wijzer van geworden.

Frank Schuttert startte maar liefst drie paarden in de 1.45m Grote Prijs op zaterdagavond 6 januari. “Drie heel verschillende paarden die ik al langere tijd op stal heb en waar ik veel verwachtingen van heb. Ze hebben al veel 1.40m parcoursen gelopen, maar nog geen of heel weinig rankingproeven. Dit is een mooie opstap daarvoor. Maar de grootste reden is dat ik naast mijn twee beste paarden nog een derde paard kan meenemen naar Jumping Amsterdam. Na dit concours zou ik beslissen, maar ik weet het nog niet”, lacht de ruiter uit Ommen.

Feit is namelijk dat Frank Schuttert als laatste starter in de barrage de 1.45m Grote Prijs won met Luckey SR Z (l’Arc de Triomphe), nadat hij al dubbel foutloos en vlot naar een vierde en vijfde prijs reed met Katoulon (Toulon) en Wezenbeg’s Panama van ’t Roosakker (Echo van ’t Spieveld). “Ik ging hier niet eens naar toe met het idee om de Grote Prijs te winnen, maar toen het zover was ging ik toch met de strijd mee.”

Daardoor zakte de succesvolle Tani Joosten met haar imponerende Galdal me (Zambesi) naar de tweede plaats en werd Kars Bonhof derde met zijn nieuwe troef Ugano Z (Untouched). “Dit was nog maar ons tweede concours samen”, vertelt hij. “Team Nijhof kocht hem met nog wat andere paarden van een eigenaar die helaas met ziekte kampte. Ik kende Ugano Z al wel, want Noelle Klokman reed hem hier op Jumping de Achterhoek nog in de 1.45m Medium Tour finale. Ik ben er blij mee. De hoop is dat hij straks mijn ‘tweede’ paard wordt voor de grote internationale concoursen”, vertelt Kars Bonhof.

Met vijftien deelnemers in de 1.45m Grote Prijs viel het deelnemersveld in kwantiteit iets tegen, maar kwaliteit was er genoeg. Veel ruiters die graag in Vragender rijden, starten internationaal in Groningen. “Ook een heel mooi concours”, vertelt Frank Schuttert. “Maar dit programma paste mij beter. Nu heb ik deze twee dagen zo’n negen paarden meegehad en kon ik alle drie in het 1.40m op vrijdag en in het 1.45m op zaterdag starten”, vertelt Frank Schuttert.

Remco Been ontpopte zich tot de meest succesvolle ruiter van de PSC Nieuwjaarsjumping, waarvan Sjack Meuleman vaste parcoursbouwer is. De stalruiter van Hank Melse won met Cookie T (Comme il Faut) het 1.40m direct op tijd op vrijdag met 37 deelnemers en werd tweede in het 1.30m achter Ester Damman-Blekkink. In het 1.35m op zaterdag was Remco Been 1e, 2e, en 3e en ook het 1.30m schreef hij op zijn naam.

