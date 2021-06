Vincentius opent op 1 juli nieuwe winkel

Deel dit bericht

GROENLO – Vanaf 1 juli opent de Vincentiusvereniging Groenlo de nieuwe winkel aan de Ruurloseweg 13 B in Groenlo. Door vrijwilligers en bedrijven zijn de afgelopen maanden hard gewerkt om de verbouwing tot Vincentiushuis te realiseren in het voormalige pand van auto Arink.

In de winkel worden spullen te koop aangeboden die zijn geschonken door inwoners uit de gemeente Oost Gelre en omgeving. Aangeboden worden spullen als:

– Dames-, heren- en kinderkleding, schoeisel, Beddengoed en huishoudtextil

– Meubels; banken, stoelen, tafels, kasten, bedden, witgoed en curiosa

– Elektronica; verlichting, beeld- en geluid app. en computer apparatuurH

– Huishoudelijke artikelen als serviesgoed, keukenapparatuur en speelgoed

– Hobby; tuinartikelen zoals tuinmeubels, gereedschap en trimtoestellen

– Boeken; LP’s, CD’s, DVD’s

– Kleingereedschap

De Vincentius vereniging in Groenlo is opgericht in 1853 en is daarmee een van de oudste verengingen in Groenlo.

Vanaf 1 juli is de nieuwe winkel geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.