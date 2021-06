Eén op de acht jongeren heeft psychische problemen

Deel dit bericht

Dat blijkt uit onderzoek dat GGD Noord- en Oost-Gelderland nog vóór de coronacrisis uitvoerde. In een verdiepend onderzoek dat afgelopen week is verschenen, is verder gekeken naar onder andere de mogelijke redenen. Veel van deze jongeren hebben last van stress. Als oorzaak van stress wordt ‘school of huiswerk’ het vaakst genoemd, gevolgd door ‘alles wat je moet doen’ en eigen problemen.

Dit zeggen middelbare scholieren

‘Een slecht cijfer bezorgt me stress omdat ik misschien een niveau moet zakken en dat wil ik niet’ of ‘Ik klap dicht als ik zie dat er zo veel toetsen aankomen’. Jongeren gaan hier op verschillende manieren mee om. Bijvoorbeeld door te sporten, een film of serie te kijken, of muziek te luisteren. Jongeren vinden vrienden een belangrijke factor om zich blij te voelen. ‘Mijn vrienden weten wat ik meemaak. Het is chill om met ze te praten’.

Psychische problemen kunnen worden voorkomen als jongeren beter leren omgaan met stress. Bijvoorbeeld door hun mentale weerbaarheid en veerkracht te vergroten, of door te praten over de problemen. Er bestaan verschillende programma’s die scholen kunnen inzetten om de mentale weerbaarheid van hun leerlingen te vergroten.

Het hoort er soms ook bij

Alle jongeren zitten wel eens minder lekker in hun vel. Dat hoort bij deze levensfase, waarin veel verandert. En dat hoeft niet direct op psychische problemen te duiden. Wel ziet de GGD dat psychische problemen relatief vaak voorkomen bij bepaalde groepen. Bijvoorbeeld bij jongeren die het thuis of op school niet naar hun zin hebben, die een slechte relatie met hun ouders hebben, die gepest worden, die dagelijks roken, of die verslaafd zijn aan sociale media of gamen. Tenminste één op de drie jongeren uit deze groepen heeft psychische problemen. Van de jongeren die werkloos zijn, heeft zelfs ruim de helft psychische problemen. Het zou goed zijn als deze signalen worden opgepikt door mensen uit hun omgeving zoals familie, vrienden, docenten of de mentor op school, sporttrainers enzovoort. Dat kan aanleiding zijn om het gesprek aan te gaan met deze jongeren en zo nodig hulp in te schakelen.

Corona

Door corona hebben veel jongeren een zware tijd (gehad). Ze hebben het gevoel dat zij achterlopen met hun schoolwerk, vinden het thuis minder leuk, of hebben minder om naar uit te kijken. Dit maakt het extra nodig om aandacht te hebben voor hun mentaal welbevinden.