Vios JO11-1JM wint geflatteerd van Grol JO11-JM ( 5-0 ) 7-0

Wisten de spelers van Grol JO11 vorige week een ruime overwinning te behalen lukte dat vandaag tegen Vios niet.

Om half 10 wordt er afgetrapt op het hoofdveld van Vios op een mooie nazomerse maar frisse ochtend. Ondanks onze mooie overwinning van vorige week wisten wij ook dat Vioshun eerste wedstrijd overtuigend hebben weten te winnen. Dit kan een interessant voetbal gevecht worden. Helaas zou dit niet het geval zijn.

Grol mag aftrappen voor de wedstrijd. Daar waar Grol probeert te zoeken naar een voetballende oplossing weet Viosverdedigend de Grol goed op te vangen. Daarbij weet Grol, zeker in het eerste begin van de wedstrijd geen goed antwoord te geven op de opstelling en speelwijze van Vios. Zo is het Vios die in de 6de minuut op voorsprong komt nadat zij een bal diep geven over rechts en de speler de bal in de verre hoek binnen weet te schieten. Grol is hierna de organisatie kwijt en ziet Vios vrij snel uitlopen naar een 4-0 voorsprong waarbij vermeld mag worden dat het vierde doelpunt bijzonder mooiis! Een schot op doel wordt door de spits achter het standbeen binnen geschoten.

Na dit doelpunt weet Grol zich wat te herpakken en krijgt meer grip op het spel van Vios en weet nu al voetballend meer druk te zetten richting het doel van Vios. Dit resulteert nog niet in grote kansen. Het is dan ook jammer voor Grol dat Vios net voor rust uit een vrije trap weten te scoren, 5-0 in de 29ste minuut.

In de rust worden door trainers John en Wout een aantalaandachtspunten meegegeven om de tweede helft beter te gaan spelen.

De spelers van Grol weten direct na de aftrap de bal van Vioste veroveren en zoeken direct de aanval wat resulteert in een scrimmage voor het doel. Helaas voor de Grol wil de bal er na 3 mogelijkheden nog niet in. De tegenaanval van Vios in de 35ste gaat er dan wel in. Wederom een diepe bal van Vios wordt door Grol achterin niet goed verwerkt en bied Vios de mogelijkheid de 6-0 te scoren. Dit is wel een domper voor Grol die het er desondanks niet bij laten zitten. Grol is voetballend sterker en weet meer en betere kansen te creëren maar het lijkt erop dat de bal er niet in wil. Zo gaan er mogelijkheden van Huub, Yoeri en Scot net naast en weet ook de keeper een aantal goede mogelijkheden van Grol te keren. Vios komt er steeds moeilijker uit en Grol staat verdedigend goed. Toch weet Vios na uitverdedigen van de Grol de bal te onderscheppen en hieruit de 7-0 te scoren in de 47ste minuut. Grol blijft het ook in de laatste fase van de wedstrijd proberen maar hebben het geluk niet om een doelpunt te scoren. Na het fluitsignaal zijn de jongens erg teleurgesteld ondanks een sterke 2de helft waarbij het niet mee zat in de afwerking.

Een wedstrijd om leermomenten uit te halen en ons op te maken voor de wedstrijd van volgende week uit naar Eibergen.

