Vis challenge bij de GHV

GROENLO – Veel viswedstrijden zijn afgelast vanwege het corona virus, maar er mag wel individueel gevist worden. Daarom is de GHV een vis challenge gestart speciaal voor haar leden.

Leden die een vis vangen wordt gevraagd hier een foto van te maken en deze via Whatsapp (0622433113) of een messenger te sturen naar Ivo te Kortschot. “De vangst kan een grote vis zijn of een vis die je nog nooit hebt gevangen. Of een heel bewaarnet vol met vissen. Of voor de jeugd je eerste vis”, aldus de organisatie.

De foto’s worden geplaatst Facebookpagina van de GHV Groenlo. De GHV Vis Challenge loopt van 1 mei tot en met 1 september en de 3 mooiste foto’s zowel bij de jeugd (t/m 14 jaar) als bij de volwassenen ontvangen een leuk prijsje na afloop.

Voor bij de foto.

Zet er even bij welke vis het is. Als je het gewicht of de lengte weet mag het ook. Verder graag vermelden; ‘waar heb je deze vis gevangen en wanneer’.

