Muurschildering bij Marianum

GROENLO – ‘Maak een ontwerp voor een muurschildering…’ Dat was de opdracht voor de derdejaars vmbo-leerlingen Beeldende Vorming van Scholengemeenschap Marianum. De leerlingen zouden Rosalie de Graaf van Roosarts meehelpen met de muurschildering die zij in het bovenbouwgebouw in Lichtenvoorde op maandag 11 mei jl. heeft afgerond. Door de coronamaatregelen was dit helaas niet mogelijk en kreeg de opdracht een andere invulling.

De Graaf was afgelopen vrijdag 8 mei jl. aanwezig tijdens de digitale les, via Teams, Beeldende Vorming om instructies te geven aan de leerlingen en vertelde over haar werk. De muurschildering was uiteraard ook te bekijken via het een scherm. Binnenkort, als de school weer opengaat, kunnen de leerlingen zelf de muurschildering komen bewonderen en hun ontwerp laten zien.

Daarnaast behandelde de heer Esselink, docent Beeldende Vorming, de geschiedenis van de street art waar onder meer muurschilderingen en gravitiy te zien zijn. Muurschilderingen, ook wel ‘Murals’ genoemd hebben een brede historie. Street art is er bijvoorbeeld voor om de omgeving op te frissen. Deze vorm van kunst heeft vaak een boodschap over te brengen. Bij gravitiy gaat het vooral om de ‘name tag’.

