Voetbalmix Toernooi Oost Gelre

GROENLO – In de maanden maart t/m mei organiseert de Gemeente Oost Gelre, in samenwerking met De Graafschap Verbindt en Jongerenwerk Mazzel, diverse voetbalmix toernooien onder de naam Samen D’ran. Geef je op via info@degraafschapverbindt.nl

De Graafschap Verbindt - De Graafschap Sinds de oprichting in 1954 heeft De Graafschap een sterke binding met de regio. In de afgelopen jaren zijn de sociaal maatschappelijke projecten en activiteiten steeds meer zichtbaar.

Hierbij de data en tijden in een schema:

Datum Tijd Doelgroep Voetbalvereniging Maandag 22 maart 16.30 uur – 18.00 uur 13 t/m 18 jaar KSH / HMC’17 – Harreveld Woensdag 24 maart 15.00 uur – 17.00 uur 6 t/m 12 jaar KSH / HMC’17 – Harreveld Maandag 29 maart 16.30 uur – 18.00 uur 13 t/m 18 jaar VVM / HMC ’17 – Mariënvelde Woensdag 31 maart 15.00 uur – 17.00 uur 6 t/m 12 jaar VVM / HMC ’17 – Mariënvelde Maandag 5 april 16.30 uur – 18.00 uur 13 t/m 18 jaar v.v. Erix – Lievelde Woensdag 7 april 15.00 uur – 17.00 uur 6 t/m 12 jaar v.v. Erix – Lievelde Maandag 12 april 16.30 uur – 18.00 uur 13 t/m 18 jaar RKZVC – Zieuwent Woensdag 14 april 15.00 uur – 17.00 uur 6 t/m 12 jaar RKZVC – Zieuwent Maandag 19 april 16.30 uur – 18.00 uur 13 t/m 18 jaar Longa’30 – Lichtenvoorde Woensdag 21 april 15.00 uur – 17.00 uur 6 t/m 12 jaar Longa’30 – Lichtenvoorde Maandag 26 april 16.30 uur – 18.00 uur 13 t/m 18 jaar S.V. Grol – Groenlo Woensdag 28 april 15.00 uur – 17.00 uur 6 t/m 12 jaar S.V. Grol – Groenlo Maandag 10 mei 16.30 uur – 18.00 uur 13 t/m 18 jaar KSV – Vragender Woensdag 12 mei 15.00 uur – 17.00 uur 6 t/m 12 jaar KSV – Vragender