Activiteiten anders – voor thuis

WINTERSWIJK – Veel ouderen zijn op het moment aan huis gekluisterd. Fysieke ontmoetingen zijn beperkt tot familieleden en goede vrienden en dan ook nog in beperkte mate. Dan is het fijn als er toch nog mogelijkheden zijn om te communiceren met de buitenwereld. Lang Leve Kunst Oost – Achterhoek , project van Boogie Woogie Cultuurcentrum, introduceert graag twee activiteiten om de gedachten eens te verzetten. In maart wordt er gestart.

De voorleesbrigade

Vrijwilligers lezen verhalen voor via de laptop of tablet (Zoom, Skype, Facetime, Teams). Op deze manier is er ook beeldcontact mogelijk. Voorwaarde is dan wel dat de deelnemer deze apparatuur ook zelf in huis heeft. De meeste moderne laptops en tablets hebben een ingebouwde camera en microfoon. Mocht er hulp nodig zijn bij het installeren van de benodigde software dan probeert de organisatie van Lang Leve Kunst Oost – Achterhoek hierin te bemiddelen. Telefonisch voorlezen is ook mogelijk.

De verhalen (literatuur, streekverhalen, gedichten, etc.) kunnen in het Nederlands of dialect worden voorgelezen. Indien gewenst kan ook de krant worden voorgelezen.

Kunst door de brievenbus

De deelnemer krijgt iedere twee weken, zes keer in totaal, via de brievenbus een blanco kaart met een teken c.q. creatieve opdracht. De opdracht kan bijvoorbeeld zijn: “teken op de kaart wat u ziet als u door het raam naar buiten kijkt” ,of “maak een stilleven van spullen uit de ijskast en teken of schilder dat op de kaart” , of “maak een mooi landschap met plaatjes uit tijdschriften”.

De creatieve kaart of een foto ervan stuurt u dan op naar Lang Leve Kunst Oost – Achterhoek .

Afhankelijk van het aantal inzendingen kunnen de kaarten onderdeel van een expositie worden. Ook is het mogelijk om de kaart te sturen naar iemand die een opsteker nodig heeft.

Aanmelden:

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Harry ten Brinke via de mail harry@boogiewoogie.nl (voorkeur) of telefonisch via 06 – 484 565 52 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur).