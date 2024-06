Volgende fase voor bouw van sporthal in Groenlo

GROENLO – De bouw van een nieuwe sporthal in Groenlo gaat een volgende fase in. De gemeenteraad stemde in oktober 2023 in met een voorstel voor binnensportvoorzieningen in Groenlo en er ligt nu een definitief ontwerp voor de nieuwe sporthal bij het Marianum. Als alles volgens planning verloopt, kan de nieuwe sporthal in augustus 2025 opgeleverd worden, is te lezen op www.oostgelre.nl.

Financiering en Voorzieningen

De raad heeft een budget van € 15,2 miljoen beschikbaar gesteld voor:

De nieuwbouw van een sporthal met drie zaaldelen op de Barkenkamp, bij het Marianum;

Het verzelfstandigen van de sporthal Den Elshof;

Een nieuwe gymzaal bij een basisschool, locatie Ni-je Veste / Buitenschans.

Definitief Ontwerp en Aanpassingen

Het definitieve ontwerp voor de sporthal is afgestemd met de hoofdgebruikers, het Marianum en gymnastiekvereniging Rap & Snel. Het ontwerp wordt nu uitgewerkt naar een uiteindelijke versie. Er zijn enkele aanpassingen gedaan, waaronder een kleinere horecavoorziening en de toevoeging van een spring- en valkuil voor turnvereniging Rap & Snel. Deze wijzigingen hebben geleid tot een wijziging in de omgevingsvergunning, die inmiddels is verleend en gepubliceerd.

Planning en Uitvoering

Als alles volgens plan verloopt, wordt de aanneemovereenkomst voor de zomer goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. De bouw, uitgevoerd door aannemer Vaessen, kan dan dit najaar van start gaan, met een geplande oplevering in augustus 2025.