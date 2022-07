Vrije gift voor Scouting Groenlo

GROENLO – Zaterdagavond 18 juni vond de eerste Midzomerwandeling plaats in Groenlo. Tijdens deze wandeltocht langs de mooiste plekjes van Groenlo werd er geld ingezameld voor de brand die onlangs bij de Scouting plaatsvond.

De organisatoren Jos Spiekker en Erik Mentink van de wandeltocht hebben de vrije gift vrijdagavond 1 juli overhandigd aan Erwin Klein Zeggelink voorzitter van Scouting Groenlo. “Er is veel gegeven om de Scouting Groenlo financieel te steunen”, vertellen Mentink en Spiekker. Er werd een vrij gift gegeven van maar liefst 413,50 euro. “We hopen en roepen eigenlijk heel Groenlo en het bedrijfsleven op om Scouting Groenlo financieel te steunen in deze moeilijke tijd”. Het begin is er en Erwin Klein Zeggelink was ontzettend blij met dit mooie gebaar. Een mooie steun in de rug.

